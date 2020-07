El Congreso aprueba la iniciativa "mochila austriáca" de JxCat

La Comisión de Reconstrucción del Congreso ha aprobado una enmienda de JxCAT que pide crear un fondo de capitalización o "mochila austríaca" para los trabajadores con aportaciones mensuales de las empresas y que harían efectivo en caso de despido, cambio de empresa o jubilación.

El dictamen económico que este viernes ha aprobado la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso ha incluido esta iniciativa que también pedía Ciudadanos en otra propuesta similar.

Se trata de implementar la denominada "mochila austríaca" que han venido defendiendo varias formaciones políticas.

La iniciativa de JxCAT aprobada señala que para reducir la dualidad del mercado de trabajo, para los nuevos contratos se articulará un sistema consistente en un fondo de capitalización para los trabajadores nutrido de las aportaciones empresariales mensuales en función del salario y que el trabajador puede hacer efectivo en los supuestos de despido, cambio de empresa o jubilación.

"Implementar un sistema tipo mochila austríaca", señala la enmienda.

Por otra parte, el Gobierno ha eliminado del dictamen la prohibición de que las empresas que hayan percibido ayudas puedan distribuir dividendos en los próximos dos años, según ha indicado Ciudadanos.

La formación naranja ha conseguido aprobar esta iniciativa que beneficiara a empresas que se han visto abocadas a recibir apoyo del Gobierno en las diferentes fórmulas habilitadas como los ERTE o los préstamos ICO, entre otros.

"Estas empresas han recibido ayudas no porque estuvieran mal gestionadas o no fueran solventes sino por una circunstancia sobrevenida como la COVID-19. Por ello, entendemos que no se debe penalizar a aquellos que haciendo las cosas bien han tenido que acudir a la ayuda del Gobierno por una circunstancia coyuntural", ha afirmado la diputada de Ciudadanos María Muñoz.

El nuevo dictamen, que será debatido y votado nuevamente en el Pleno del Congreso también contempla la propuesta de Más País de impulsar una Ley de Movilidad, que incluya los aspectos relativos a la financiación del transporte público.

Que en el corto plazo se establezcan las medidas adecuadas que permitan a las administraciones competentes en servicios de transporte público urbano o metropolitano, o los sometidos a obligaciones de servicio público, compensar los sobrecostes que ha supuesto la crisis del COVID.