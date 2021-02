¿Cómo podemos ser más atractivos en el mercado laboral a corto plazo?

En todos los ámbitos de negocio la tendencia se dirige hacia la digitalización y la integración de nuevas tecnologías. Si 2020 ha sido el año del desarrollo, este será el de la consolidación y no sólo en grandes empresas. También en PYMES que necesitan proyectar su negocio ante las nuevas fórmulas comerciales.

Y se necesitan especialistas con características claves en el ámbito digital, analítica de datos, inteligencia artificial o comunicación a distancia. Ya no basta sólo con el grado en ingeniería, matemáticas o arquitectura. La especialización tecnológica aporta un plus en el camino al mercado de trabajo. Jorge es un joven de 22 años que ha terminado el grado en Marketing e investigación de mercados y está haciendo un máster en Big data “Especializarme en algo que es el futuro, me permite trabajar en lo que he estudiado y prácticamente me garantiza el trabajo”, cuenta a COPE.

200.000 puestos de trabajo

Según Deusto formación habrá 200.000 puestos de trabajo para estos conocimientos lo que ya representa el 45% de toda la oferta laboral. Un ejemplo claro es la empresa atSistemas que tiene previsto contratar 500 profesionales TIC para España y también para Lisboa y Milán.

Antonio David Fernandez Responsable de desarrollo explica a cope que “buscamos perfiles en el ámbito en la arquitectura de solución para ayudar a las empresas a su transformación tecnológica para ayudar a que evolucionen".

Tras la pandemia los negocios están mas deslocalizados los clientes quieren servicios mas personalizados y las empresas necesitan obtener los mejores resultados con el menor coste posible y asegura que España “está preparada, hay buenas universidades y muy buena formación”