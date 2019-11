¿Cómo evitar engaños en la tasación de mi coche?

Es difícil que a lo largo de tu vida no sufras algún tipo de estafa o engaño, por muy alerta que estés. Los estafadores siempre intentarán buscar nuevas maneras de llevar a cabo sus estafas y conseguir víctimas. En el mundo de la venta de coches de segunda mano y de ocasión también te puedes encontrar este tipo de problemas.

Por ese motivo hemos preguntado a vendermicoche.es las mejores claves y consejos para evitar estafas a la hora de tasar coche y vender coche segunda mano. Si tienes un coche usado que quieres poner a la venta, hay algunas cosas importantes que debes saber para no perder dinero y evitar sufrir engaños.

Tipos de estafas más comunes en venta de vehículos

Para que los sepas, primero te contamos de forma resumida cuáles son los principales tipos de estafas en venta de vehículos que existen. La mayoría de estafas se producen cuando quieres comprar un coche de segunda mano. Pero también te pueden estafar cuando tú vendes el vehículo. Por eso queremos explicarte los engaños más comunes que puedes sufrir cuando pones tu coche a la venta.

· Pueden falsificar tu documentación

El caso más común es el de la falsificación de tu documentación. Si pones un anuncio en Internet para vender tu coche usado, el supuesto comprador te puede pedir la documentación del vehículo por email. Si quiere estafarte, lo que hará será falsificarla para apropiarse de vehículos o encubrir el robo de otros. No volverás a saber nada de este supuesto comprador y, además, utilizará tu documentación para cometer otras estafas. Para evitarlo, nunca envíes a nadie la documentación de tu coche ni por email ni por correo postal u otros medios.

· El supuesto comprador te manda un falso cheque con la señal

Otra estafa habitual al vender tu coche por Internet es la del falso cheque. El supuesto comprador te manda un cheque con la señal. Al recibirla, la cantidad es mayor que la acordada, el estafador reconoce su error y te pide que le hagas una transferencia por el importe de la diferencia. Cuando lo hagas, comprobarás que el cheque enviado no tiene fondos y habrás perdido el dinero. Este tipo de estafadores siempre se comunica por correo electrónico, nunca hablan por teléfono. Para evitar este timo, no aceptes ningún envío de cheque y menos si el supuesto comprador no te facilita su número de teléfono y solo te escribe correos electrónicos.

Vendermicoche.es nos aconseja

Si te preguntas cual es la mejor opción para evitar ser estafado durante la venta de tu coche, la opción más fiable es ponerse en manos profesionales. Partimos de la base de que es más seguro vender un coche a un concesionario que a un particular. Pero además en vendermicoche.es nos comentan otras claves para evitar engaños cuando vendas tu coche.

Conoce el valor real de tu coche

En un concesionario de coches de segunda mano puedes acudir para solicitar una tasación con la tranquilidad de saber que tu coche será valorado por expertos tasadores. Estos profesionales disponen de mayor conocimiento sobre los factores a

tener en cuenta en el cálculo de la oferta. Además disponen de constante información sobre las fluctuaciones de precios del mercado de segunda mano.

Dispones de varias maneras para tasar tu vehículo

· Tasación online gratuita: en unos minutos, introduces algunos datos de tu vehículo como el modelo, la marca, el año de matriculación o el kilometraje y recibes un valor aproximado de tu coche usado

· Tasar coche en las instalaciones del concesionario: es lo más recomendado. Uno de sus peritos hará una revisión a fondo del coche y te darán el valor real en función de su estado y los datos del coche.

Gestión gratuita de la venta

No tendrás que pagar nada para vender tu coche de segunda mano. En Vendermicoche.es nos recomiendan llevar la documentación del vehículo al completo. No la tienes que enviar por correo electrónico ni correo postal, sino que la muestras en persona. Así comprueban que eres el propietario del coche y puedes venderlo. De esta forma, la venta del coche se hace rápido, en 30 minutos.

Te pagan al momento

Como el perito revisa y tasa tu coche contigo delante, sabrás cómo es el proceso. Si aceptas la oferta, te pagan el dinero al momento.

Vendermicoche.es, profesionales en la compra venta de coches de segunda mano

En definitiva, puedes evitar estafas en venta de coches como las que te hemos explicado al vender coche segunda mano. Para no sufrir ningún engaño, aconsejamos que vayas a un concesionario segunda mano como Vendermicoche.es.