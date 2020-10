Ni chicha ni limonada en la Bolsa a la espera de la nueva temporada de resultados empresariales

Con muchas dudas y poca actividad ha comenzado la semana en la Bolsa. La festividad del día en España se ha dejado notar en forma de un volumen de negocio mínimo de apenas 600 millones de euros en el conjunto de los valores más grandes.

El índice Ibex 35 ha cerrado plano en 6.951 puntos. De momento, la Bolsa no puede con la resistencia “psicológica” de los 7.000 puntos, -ahí ha chocado varias veces en las últimas sesiones-, por lo que ni siquiera ha tenido oportunidad todavía de atacar la zona de los 7.100 / 7.200 puntos, que es la que puede abrir la puerta a niveles superiores. Incluso los 8.000. Pero no es el caso. Al menos no todavía. Si no hay nuevas palancas que animen al mercado, el Ibex podría volver a buscar suelo en los 6.400. Por su parte, el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 podría alcanzar en breve, si no se tuerce nada, hasta la zona de los 3,800 puntos. Hoy se mueve por debajo de los 3.300.

Telefónica ha comenzado el día con alzas, pero ha cerrado en negativo, al igual que los bancos, que no acaban de consolidar las ganancias de los últimos días. El sector financiero teme un repunte de la morosidad en los próximos meses. El dinero ha buscado hoy de nuevo los títulos más defensivos, como las eléctricas, con Iberdrola a la cabeza, o como las farmacéuticas, como PharmaMar y Grifols. Entre los valores más pequeños destaca Service Point, que la semana pasada dobló su precio en pocas horas, hoy sigue disparada entre rumores sobre una posible oferta de compra. En los mentideros bursátiles se habla de una OPA de exclusión que podría llegar de su principal accionista, Paragon Financial Investments.

En los demás mercados, ha bajado el petróleo, se paga a 41 dólares por barril, mientras sigue reduciéndose la rentabilidad de los bonos españoles a diez años en el mercado de deuda pública. El rendimiento de las obligaciones de referencia ha bajado al 0,14 por ciento. Es su nivel más bajo en más de un año.

Pendientes de Estados Unidos

Los inversores siguen pendientes del Congreso de Estados Unidos, donde demócratas y republicanos continúan negociando un nuevo plan de estímulo fiscal. De momento, parece que en el peor de los casos alcanzarán acuerdos parciales para ayudar a sectores concretos. Además el candidato demócrata y probable vencedor de las elecciones presidenciales, Joe Biden, ha dejado claro que acometerá un ambicioso plan de inversiones en infraestructuras, lo que ha gustado en los mercados. Los bolsistas de Wall Street han puesto también buena cara ante la posibilidad de que los demócratas se hagan con el control de las dos cámaras, por cuanto facilitará la implementación de sus políticas económicas.

En los próximos días comienza una nueva temporada de resultados empresariales. Los mercados los esperan con expectación. Romperán el hielo las empresas estadounidenses. Los analistas esperan, dentro de lo malo, una tímida mejora de los resultados empresariales en Estados Unidos correspondientes al tercer trimestre. En el segundo cuarto del año los beneficios de las 500 compañías estadounidenses integradas en el índice S&P 500 se contrajeron un 30 por ciento en tasa interanual. Para el tercer trimestre los expertos esperan una contracción del beneficio neto de un 22 por ciento. Los expertos, por tanto, esperan un nuevo deterioro de las cuentas, pero a un ritmo menos acusado.

Mañana publican Citigroup y JP Morgan. El miércoles, Goldman Sachs, Bank of America y Well Fargo. El jueves le tocará el turno a Morgan Stanley. Pero también habrá pronto noticias dentro de casa. Zardoya Otis publicará los suyos el día 15. Iberdrola presentará sus cuentas el día 21, el Banco Santander lo hará el 23, Sabadell y BBVA, el 30. Telefónica publicará resultados el día 29.