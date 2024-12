Esta es la carne más barata y jugosa que puedes comprar en tu carnicería esta Nochevieja: Lo confiesa un carnicero de Madrid

La alimentación es uno de los gastos imprescindibles en nuestro presupuesto del mes. Y los productos frescos como la carne, se llevan una buen pellizco.

Se estima que cada persona consumimos una media de 45 kilos al año. Entre los más consumidos, el pollo con buena reputación nutricional y de precio.

Con datos de este verano en la mano, el sector cárnico ganó presencia en las cestas de alimentación de nuestros hogares incorporando un 3,5 % más de volumen y un 7,4 % más de gasto.

carnes rojas y blancas

En el mercado podemos encontrar desde carnes rojas de res que incluye cortes como picanha o el solomillo, pasando por la de cerdo con cortes como lomo pernil o tocino o la de animales como cordero o cabra

Las carnes blancas son más ligeras. Hablamos de carnes como el conejo o de aves como por ejemplo el pollo, el pavo o el pato la carne de conejo que también es blanca

Peor no podemos olvidar otras carnes menos habituales en nuestra mesa como el jabalí, venado o avestruz.

fuente de proteínas y vitaminas

La carne es una importante fuente de proteínas que ayudan a construir y reparar los tejidos del cuerpo. Además nos aporta vitaminas del grupo B como la B12 que es esencial para el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos, además de otras como la B6 y la niacina que nos dan el chute de energía necesario en nuestro día a día.

En lo que se refiere a minerales es rica en hierro que fortalece el sistema inmune, fósforo, ideal para el cuidado de huesos y dientes. Podemos encontrar además creatina que da energía a los músculos.

Al no tener carbohidratos, cocinada a la plancha o en el horno es perfecta para algunas dietas siempre eso sí, mirando cuáles son más magras.

En este sentido, las rojas suelen tener más grasas por lo que su consumo debe de ser moderado mientas que las de ave son idóneas para las dietas de adelgazamiento.

¿hablamos de precios?

Cierto es que en las carnicerías nos podemos volver locos entre tanto género. Salvo algunos clásicos como los solomillos o las chuletas, que conoce la gran mayoría, la gran variedad disponible, puede hacernos sentir un poco perdidos. Babilla, espaldilla, falda, lomo, redondo, secreto, carrillera... ¿cómo elegir y saber cuál combina mejor sabor y precio?

Pues el secreto lo ha desvelado un carnicero de Madrid conocido en redes como @elcarnicerotiktoker. "Os presento la pieza más versátil y barata que puedes encontrar en una carnicería", comienza cebando en un vídeo que cuenta ya con decenas de interacciones. "Chicos, aquí tenemos la aguja de cerdo".

Tal y como explica es una "maravilla". "Es súper barata y vale para todo". "No tiene bordes, no tiene ternillas, no tiene desperdicios, está muy jugosa y tiene un sabor impresionante".

Y enumera. "Se puede partir en chuletas, más bien finitas, medianas, gorditas, como a ti te guste. Vale para barbacoa, para la plancha o lo que tú quieras. A mí me gusta recortarle el hueso que viene, que es el espinazo, dejarle un poquito de carne en la parte de abajo y la parte de arriba, que es por donde viene la presa. Estos filetes están espectaculares y son súper baratos".

Esto traducido a euros, supone una horquilla de entre "6,90 a 9 euros". "No creo que nadie te cobre 10 euros por filetes de aguja".

¿Y como cocinarlo? En su caso, a la barbacoa, "como si fuera panceta". Pero formas hay mil. "Que la quieres hacer a la olla, al horno, para deshilacharla, para todo. Es un espectáculo esta pieza. A mí es de las que más me gustan", concluye.

