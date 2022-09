La cara positiva de la subida de los tipos: así puedes aumentar la rentabilidad de tu cuenta corriente

La subida de tipos de interés -es decir, el precio del dinero- de 75 puntos básicos por el Banco Central Europeo (BCE) la semana pasada ha hecho que el bolsillo de las familias se resienta. Ahora, la cifra total en la que se sitúan es de 1,25%, después de proceder a la mayor subida de la historia. Aunque este incremento no se frena aquí. Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE, ha asegurado que esperan "subir más las tasas de interés hasta niveles que aseguren que la inflación vuelve a tiempo", es decir, pretenden un objetivo a medio plazo del 2%. Al igual que han subido los tipos de interés, Schnabel también ha destacado el aumento de la inflación de la zona euro el mes pasado, llegando hasta el 9,1%, afirmando que es otra de las cosas que "va a subir más a medio plazo". Además, en agosto el Euríbor –el índice de referencia para calcular la revisión de los tipos de interés variable en las hipotecas- tuvo una fuerte subida, en la que llegó hasta el 1,249% de media y en lo que llevamos de septiembre ha escalado hasta rozar el 2%.

¿Qué pasa con los depósitos y la rentabilidad?

La única parte positiva en esta subida de los tipos de interés y el Euríbor para los bolsillos de las familias es que los bancos ya están empezando a ofrecer productos para conseguir beneficios económicos, lo que es lo mismo, sacar rentabilidad a las cuentas y depósitos de los clientes, tras años en los que no daban prácticamente nada. Para conocer más a fondo cómo va a afectar esto a los clientes, en COPE hemos hablado con Ricardo Palomo, Catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo: “La subida de tipos de interés debería traducirse, quizás no de forma rápida, a una subida en la remuneración -lo que pagan los bancos- por el depósito que ponen sus clientes”, explicaba.





En cuanto a la parte positiva, Ricardo nos cuenta lo siguiente: “Para los que tienen ahorros, y quieren ponerlo en inversiones en depósitos bancarios, que son probablemente las inversiones que se consideran más seguras, pues supone que puedan obtener un poco de rentabilidad -no es mucho, pero es una forma de tener una remuneración sin tener complicaciones. En cambio, la parte negativa de todo esto está en aquellos que están endeudados: "Los que se estén financiándose, es decir, los que tengan un préstamo o una hipoteca para una vivienda -y si, sobre todo, están financiadas a tipo de interés variable-, esto les va a subir el coste que supone la financiación”. En definitiva, a una persona que tenga ahorros le va a beneficiar, porque los bancos le van a pagar más; pero si está endeudado le va a ir mal porque va a pagar más costes de financiación.

“Hasta hace nada, los depósitos bancarios estaban dando una rentabilidad mínima, casi simbólica. Desde que han empezado a subir los tipos de interés, la mayoría de los bancos están trasladando un poco la subida de la remuneración de esos depósitos. Ahora bien, no se ve todavía una remuneración alta. Están subiendo, pero todavía no hay una remuneración como en los años 90 de hasta el 12% o más”, contaba Palomo, resaltando que en los próximos meses nos moveremos por ofertas del 2%. Además, los depósitos son casi siempre a tipo fijo -a lo que yo contrate en el momento que estoy haciendo esa inversión-, por lo que no es como en las hipotecas variables, que suben su coste cuando aumentan los tipos de interés.

¿Hay que tener algún mínimo en el depósito?

“El depósito bancario es un producto generalmente de banca minorista, para todo tipo de clientes. Y normalmente los importes mínimos desde los que se puede entrar no son muy elevados, a veces son muy pequeños -500 o 1.000 euros- aunque depende de la entidad financiera y del producto. A veces, sí que puede ocurrir que haya depósitos que puedan tener un poco más de remuneración porque estén ofreciendo un poco más de interés, y entonces te dicen, ‘como mínimo 5.000 o 10.000 euros’, y en este caso recibes un poco más de remuneración". Por ejemplo, alguien que meta 1.000 euros a día de hoy y me pagan un 1%, cuando acabe el año estaré ganando en torno a 10 euros.

¿A quién y cómo va a afectar esto en torno a las hipotecas?

En mayor medida esto va a afectar al consumidor, ya que los bancos van a encarecer el crédito a sus clientes -cuando se elevan los tipos estos se benefician porque cobran más intereses y sus márgenes suelen mejorar-. En este aspecto, las familias con hipotecas variables -según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 28,4% de ellas sobre viviendas se constituye a tipo variable y el 71,6% a tipo fijo- son las que más se van a ver afectadas. Cuando los bancos vayan revisando el tipo de interés de las mismas (suele hacerse de forma anual) se van a ir encareciendo las cuotas. Con este incremento, ahora de media las hipotecas variables han aumentado en torno a los 120 euros mensuales. Esto va a suponer entre 1.400 y 3.600 euros más al año, o lo que es lo mismo, un 28% interanual.