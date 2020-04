El campo se queda sin mano de obra por el coronavirus

En diez días debe comenzar la recogida de la fruta de hueso: cereza, melocotón, albaricoque, nectarina .... Pero no hay temporeros porque la mayoría vienen de Marruecos Argelia o Rumanía. Peligra también la campaña de la fresa y del espárrago. Los agricultores avisan de que las cosechas se pueden perder poniendo en peligro la cadena de alimentación. La cereza está casi a punto, tiene una vida muy corta y demanda mucha mano de obra. Sólo en Aragón el año pasado se contrataron 30.000 personas, un 80 % extranjeros.

Marroquíes, argelinos y rumanos

Pero esta temporada, los trabajadores marroquíes no han podido salir y otros africanos que ya estaban de camino. Han quedado confinados donde estaban en ese momento por las restricciones de movilidad. Lo cuenta a COPE Oscar Moret, productor de cereza en Aragón. Con un campo de 60 Hectáreas no sabe cómo va a recogerla. “Entre la poda y la recogida hay un mes en el que búlgaros y rumanos aprovechan para ir a sus países a ver sus familias y con la crisis del coronavirus al llegar allí han quedado en cuarentena y ahora están confinados por lo que no pueden volver”, señala. También hay temporeros españoles. Son los menos, pero les ha pillado en otras comunidades y no saben cómo pueden trasladarse con toda seguridad en estos momentos. Esperan una solución desde el ministerio de Agricultura por lo menos para los trabajadores españoles. “Todas las decisiones dependen de Madrid”, asegura Moret.

Esperando a Madrid

Ante la posible ruina de las cosechas proponen un plan de empleo de emergencia y que puedan trabajar quienes estén en paro o con un ERTE. Sin embargo entienden que “pueden tener miedo a salir, siguen teniendo un sueldo y el miedo es absolutamente comprensible en esta situación”. Plantean por ello que se habilite alguna fórmula para que los inmigrantes en situación irregular empadronados en los ayuntamientos puedan salir a la recogida, “están cerca, en nuestras localidades, viven de manera muy precaria, de esta manera paliaríamos su situación, percibirían un salario y salvaríamos las cosechas”.

“Somos un servicio esencial”

Esperan medidas desde el ministerio de agricultura tras el llamamiento unánime de todas las asociaciones agrarias y desde todas las regiones, los frutos rojos y fresa, de Huelva, los espárragos de Guadalajara, la fruta de hueso de Aragón, el mismo problemas en Murcia, Extremadura o Cataluña. Si no se puede recoger la cosecha será el fin de algunas explotaciones, y no llegará a los mercados ”somos un servicio esencial “