La Cámara de Comercio carga contra el "desacuerdo político" durante la crisis

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha cargado este martes contra el "desacuerdo político" a la hora de alcanzar un pacto nacional de reconstrucción tras la pandemia.

"No es lo que merece la gente", ha subrayado Bonet durante un encuentro telemático con periodistas organizado por el Consejo General de Economistas (CGE), quien ha afirmado no entender cómo puede no haber acuerdo "en un momento de una crisis extrema como la actual".

Para Bonet, el eventual pacto de Estado para la reconstrucción es "absolutamente deseable pero muy difícil" de alcanzar a pesar de que este no sea "un tema de partido" sino "de Estado", por lo que, en su opinión, de haber líneas rojas, tendrían que ser "mínimas".

"Los ciudadanos tienen que exigir a los que votan que se entiendan", ha insistido, al tiempo que ha considerado que ese pacto tendría que contar con representación empresarial.

Además, la reconstrucción también necesita de un papel protagonista de la Unión Europea, porque, ha defendido, "si no está al lado de los ciudadanos, los ciudadanos le darán la espalda y se acabará la Unión Europea". Así, ha instado a "huir en lo posible del rescate", que siempre conllevaría "algún tipo de condicionalidad".

En esta crisis, tras una primera fase de "supervivencia" -que a juicio de Bonet el Gobierno ha afrontado de manera "lenta y quizá timorata" en la ejecución de unas medidas que veía con buenos ojos sobre el papel-, ahora se afronta la fase de "recuperación", en la que las empresas deben jugar un papel principal para evitar decisiones que considera erróneas como limitar la apertura a locales de menos de 400 metros cuadrados.

También ha criticado que todavía no se haya puesto a disposición de las empresas la totalidad de los avales inicialmente anunciados o que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor no sean aún más flexibles de lo firmado ayer.

La recuperación económica en forma de "V" -es decir, rápida- está, en su opinión, descartada, y ahora se discute si será en "U" -con una fase de crisis más prolongada y luego una recuperación rápida- o en "L" -crisis mucho más larga-, algo que dependerá de la política económica que se aplique.

Ha abogado por la colaboración público-privada, la digitalización, el refuerzo del sector exterior, un Estado que asuma un papel "emprendedor" y centrarse en sectores vitales como el turismo o la automoción, para el que ha pedido un "plan Renove inmediato".