Calviño espera que los incidentes en Cataluña no impacten en la economía y Barcelona siga siendo sede del MWC

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha confiado en que los incidentes violentos en Cataluña no se prolonguen en el tiempo y no tengan así un "impacto significativo" en la economía de la región y del país, así como en la cooperación de todas las autoridades para que Barcelona siga siendo la sede del Mobile World Congress (MWC).

En declaraciones a los medios antes de la clausura del evento 'Turn ON5G', Calviño ha confiado en que se restablezca "cuanto antes" la seguridad y al tranquilidad en Cataluña y en las principales ciudades de la comunidad y ha celebrado que en los últimos dos días se esté viendo "una situación un poco mas normalizada".

En este sentido, ha agregado que "evidentemente" las escenas de violencia en las calles que se han visto y se han retransmitido por televisiones internacionales "no favorecen" a la imagen de Cataluña ni a la actividad económica del país.

No obstante, ha incidido en que se trata de un tipo de actos o de situaciones "puntuales" que espera que no se prolonguen en el tiempo y que, por lo tanto, "no haya un impacto significativo o material sobre la economía catalana y la del conjunto de España".

Preguntada por el impacto que puede tener la situación en Cataluña en que Barcelona siga siendo en el futuro la sede del MWC, Calviño se ha mostrado segura de que la cooperación entre las distintas autoridades implicadas "seguirá siendo total" para garantizar que el Mobile World Congress, uno de los activos del país en el ámbito digital, "se quede en España".

"Es muy importante para nosotros que Barcelona siga siendo una de las ciudades mas dinámicas y clave, un punto de referencia en todo lo que es la digitalización, y que el MWC se quede en nuestro país", ha incidido. En este sentido, la ministra de Economía y Empresa en funciones ha remarcado que en su departamento colaboran "muy directamente" y de forma constante con el MWC y mantienen una "relación muy estrecha" con sus organizadores.

Así, ha agregado que prueba de esta colaboración son el Observatorio Nacional 5G, una iniciativa conjunta y que ha celebrado este martes el primer Foro Nacional del 5G en Madrid, y el proyecto Digital Future Society, con la que tratan de impulsar un desarrollo humanista de las nuevas tecnologías y del proceso de digitalización para poner al ciudadano en el centro.