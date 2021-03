Calma tensa en los mercados en el día grande de la Reserva Federal de Estados Unidos

La Reserva Federal de Estados Unidos anunciará hoy las decisiones de su comité de mercado abierto (Federal Open Market Committee o FOMC por sus siglas en inglés). Será a partir de las siete y media e la tarde. Una hora antes de lo habitual, ya que EEUU ya ha adoptado el horario de verano, mientras Europa no lo hará hasta el último domingo de marzo.

Los analistas no esperan cambios en el precio del dinero, que se encuentra desde hace tiempo entre el cero y el 0,25 por ciento, y tampoco en las compras de bonos, que actualmente se producen a un ritmo de 120.000 millones de dólares al mes. Los mercados esperan con expectación las apreciaciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre la marcha de la inflación, sobre el repunte en el rendimiento de los bonos a largo plazo y sobre las perspectivas de crecimiento económico. La Fed podría aumentar su previsiones, gracias al efecto benéfico de las vacunaciones sobre la actividad económica y gracias al plan de estímulo por 1,9 billones de euros que acaba de firmar el presidente Biden. Los más optimistas esperan incluso un incremento de un punto y medio en sus estimaciones de crecimiento. Además, algunos analistas, no todos, creen que la Reserva podría dar algunas pistas sobre cuando comenzará a subir el precio del dinero y a reducir sus medidas de estímulo. En principio, no se esperan subidas de tipos al menos hasta bien entrado el año 2023.

Los analistas de JP Morgan consideran que el repunte de la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos no comenzará a impactar negativamente en las Bolsas hasta que alcance el 3 ó el 3,5 por ciento. Hoy el rendimiento el T-Note a diez años repunta hasta el 1,64 por ciento. Los expertos de la firma estiman que el incremento de las ganancias empresariales, la mejora de la actividad económica deberían impulsar a las Bolsas durante los próximos doce meses. Por su parte, los analistas de Goldman Sachs esperan que el rendimiento de los bonos de EEUU a diez años alcance pronto el 2 por ciento. Pero creen que los mercados de acciones podrán convivir sin grandes problemas con tipos a largo plazo algo más altos.

Hoy se conocerá el IPC de la zona euro de febrero y la balanza comercial española. El Banco de España da las cifras de deuda de las administraciones públicas. El consejo económico asesor del gobierno de Alemania, los llamados "cinco sabios", anuncian sus previsiones de crecimiento.

El índice Ibex 35 baja un 0,2 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 8.640 puntos. En el muy corto plazo, los analistas técnicos sitúan la resistencia en 8.880 puntos y el soporte en 8.600. Si rompe el primero puede irse a buscar los 9.000. Si perfora el último puede descender hasta 8.550. A medio plazo, los expertos dibujan un campo de juego más amplio. Creen que el Ibex 35 puede superar los 9.000 puntos con cierta facilidad, siempre y cuando rompa y consolide la resistencia de los 8.700. El siguiente gran objetivo, los 10.000.

Suben Telefónica, Santander y BBVA. También la aerolínea IAG, en el día en que se aprobará el llamado pasaporte sanitario. Hoy cobran dividendo los accionistas de Naturgy, la antigua Gas Natural, a razón de 0,63 euros brutos por título. Bajan a la apertura las empresas hoteleras Meliá y NH, que han reclamado al gobierno daños y perjuicios por más de cien millones de euros cada uno por las pérdidas que han sufrido ambas cadenas durante el tiempo que duró el primer estado de alarma.

Y en los demás mercados, el euro se cambia por debajo de 1,19 dólares. El Bitcoin ha llegado a rozar los 61.000 dólares hace pocas horas. Hoy se paga a 56.000. El petróleo cotiza a 69 dólares. El oro se mueve en 1.730 dólares por onza. El petróleo se paga a 69 dólares. Hoy se conocerá el informe de la Agencia Internacional de la Energía.