2 de cada 10 opositores del SEPE llevan esperando casi un año para ocupar su puesto de trabajo

Las Oficinas de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cada vez tienen menos funcionarios gestionando las prestaciones de desempleo. En los últimos tres años se han jubilado más de 1.200 empleados y la edad media del conjunto de trabajadores supera los 54 años. Desde el sindicato CSIF pidieron hace tiempo una Oferta de Empleo Público específica que cubriese como mínimo las 3.600 bajas que tuvieron lugar en los últimos 10 años, pero el Ministerio solo mandó 926 efectivos.

A esta situación se le suma que más de 1.000 futuros trabajadores públicos estuvieron casi un año esperando para conocer su destino y así incorporarse a trabajar. El Boletín Oficial Del Estado asignó ayer plaza a los Auxiliares de Administración (grupo C2), pero la oferta se ha quedado corta y todavía un 20% de los trabajadores públicos, los pertenecientes al cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (grupo A2), siguen sin tener adjudicada una plaza.

Estos opositores aprobaron un proceso de selección correspondiente a una Oferta Pública de Empleo que se publicó en 2017 y cuyas plazas se convocaron hace dos años. Carolina es una de las opositoras que sigue esperando para conocer su destino. Ella es interina en otra Administración y no le falta el trabajo, pero muchos de sus compañeros no tienen la misma suerte y llevan desde julio del año pasado sin ingresar ni un solo euro y esperando a que todo esto se resuelva. “Vives bien unos meses, pero llega un momento en el que tus hijos te preguntan cuándo nos iremos y a dónde, pero no sé qué decirle por qué tampoco sé si el siguiente curso lo va a empezar en Galicia, de donde somos. No puedo empezar ni a mirar alquiler ni colegios”, cuenta la afectada.

Este proceso selectivo de empleo público tuvo su primer examen en noviembre de 2021 y leyeron el segundo en julio, mismo mes en el que conocieron los aprobados. La convocatoria contaba con 418 plazas, pero solo aprobaron 277 aspirantes. Posteriormente, presentaron sus méritos, pero la Administración tardó medio año en puntuarlos. Fue en enero cuando se ha hecho pública la relación de plazas de mayor a menor puntuación.

Su desesperación les llevó a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo. “En ella hemos puesto las fechas y hemos pedido que se agilicen todos los procesos porque nos están suponiendo tantos perjuicios económicos, ya que dejamos de percibir un salario, y la incertidumbre que esta situación nos causa a nivel personal y familiar”, relata la gallega.

Esta situación no solo afecta a los opositores, también a los 418 funcionarios interinos que siguen sin saber cuando van a cesar. En COPE hemos hablado con Manuel Galdeano, Coordinador Nacional del Sindicato CSIF en el SEPE, quien ha explicado que “cuando salen los nombramientos y los destinos, todos los interinos cesan. Como interino nunca se cuando voy a volver al paro y a cobrar el desempleo”. El portavoz del sindicato más representativo del sector público ha pedido por carta a Maite Díez, la subdirectora general de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de Función Pública que le informe como va el proceso y la acusa de no ser consciente “del inmenso daño que está ocasionando los sucesivos retrasos producidos en el desarrollo de estos procesos”.

A pesar de que los 1012 opositores del grupo C2 ya tienen asignados sus destinos, están descontentos con la manera en la que se ha gestionado todo. “Función Pública dejó una nota informativa diciendo que lo sabríamos a través de ese canal con la suficiente antelación. La siguiente nota, después de mucha presión, fue para indicar que saldríamos publicados 'previsiblemente la tercera semana de mayo'. No volvimos a tener información hasta que el lunes un medio de comunicación filtro la noticia de que al día siguiente nos dirían nuestros destinos”, relata una opositora de este grupo.