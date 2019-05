A Bruselas no le cuadran las cuentas españolas

Hace unos días el Gobierno envió unas cuentas con un déficit del dos por ciento para 2019. Unos números que para la Comisión Europea son una ilusión ya que según sus previsiones estiman un déficit del 2,3 por ciento, lo que supondría un agujero de más de 3.000 millones de euros.

La revalorización de las pensiones o la subida del sueldo a los funcionarios van a suponer importantes desembolsos que van a perjudicar también al déficit público.

No es la primera vez que a Bruselas no le cuadran las cuentas de España. Sí que es verdad que España saldrá en junio del grupo de países con déficit excesivo. Después de varios años, el décifit baja del 3 por ciento, no obstante, Bruselas para 2019 asegura que las cuentas estarán tres décimas por encima de lo estimado por el Gobierno.

Llama la atención también el déficit para 2020. El Gobierno tiene previsto que sea del 1,1 por ciento mientras que Bruselas lo eleva al dos por ciento. En este caso y según el Ministerio de Economía es porque la Comisión no cuenta todavía con las medidas recaudatorias que ha anunciado el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

En lo referente al crecimiento para los próximos años, Bruselas también empeora la previsión del Gobierno. En principio este año la economía crecerá una décima menos que lo previsto según la Comisión Europea. El Gobierno asegura que será del 2,2 por ciento mientras que la Comisión asegura que será del 2,1.

Nos mejoran, eso sí, la previsión de paro. La creación de empleo seguirá siendo sólida, no obstante, se puede ralentizar como resultado del aumento del salario mínimo. A su vez, se prevé que la tasa de desempleo continúe cayendo hasta el 12,2 por ciento en 2020