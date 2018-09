Bonet dice que Cataluña está perdiendo oportunidades y pide a Torra diálogo

El presidente de la Cámara de Comercio de España, Jose Luis Bonet, ha asegurado hoy que, aunque la actual situación política en Cataluña "no es una catástrofe económica", sí que "estamos perdiendo oportunidades", al tiempo que ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, diálogo con el Gobierno central.

En una entrevista en Antena 3, Bonet ha instado a Torra a que no desdeñe la oferta de mayor autogobierno realizada por Pedro Sánchez, al tiempo que se ha posicionado en contra de un referéndum de autodeterminación y ha apostado por "diálogo para mejorar, pero no para romper".

Para el también presidente de la empresa catalana Freixenet "no tiene sentido el paro de país" que propugnan algunos sectores independentistas en Cataluña, "me parece absurdo (...) hay que procurar que (el país) vaya bien y no pararlo".

Ha recordado que, según las encuestas, la situación política en Cataluña influye en la situación empresarial y económica y que, en el futuro, los empresarios prevén una situación de estado autonómico y no de independencia.

Pese a que su mandato al frente de la Cámara de Comercio de España termina a finales de este año, Bonet ha confiado en poder continuar otros cuatro años en este proyecto "tan importante para el país", al tiempo que ha defendido la independencia política de las cámaras, que son "elemento fundamental y necesario al servicio de las empresas y la sociedad".