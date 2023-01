Boluda, de la Asociación Valenciana de Empresarios, responde a Ione Belarra: "Me parece una barbaridad"

"Una barbaridad". Así ha criticadoVicente Boluda, presidente de la Asociación Valencia de Empresarios (AVE), durante su comprecencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. Y es que, el empresario ha contestado de forma clara y directa a las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, acerca de las palabras que vertió sobre Juan Roig, presidente de Mercadona -quien además se participaba como presentador de la conferencia que ofrecía Boluda-, al cual tachó de "capitalista despiadado" por subir los precios de los alimentos en sus establecimientos, y que se estaba "llenando los bolsillos" en esta crisis inflacionista que estamos viviendo.

Ante estas declaraciones, Boluda no ha dudado en responder a Ione Belarra, asegurando que le parece "una barbaridad" la forma en la que se ha pronunciado la ministra, y le ha contestado diciendo que "los empresarios o somos todos capitalistas despiadados o no somos ninguno". Y se preguntaba lo siguiente: "Cuando sube el combustible, ¿tenemos que ahorcar al presidente de Repsol?". Vicente Boluda ha achacado que solo "quieren enfrentarnos", defendiendo que lo único que hacen los empresarios es "llevar su empresa como pueden". Además, ha recordado que en el mercado de la distribución "no hay ningún monopolio: si no te conviene comprar aquí, compras al lado. Con lo cual, todo esto me parecen una locura".





Siguiendo con su declaración a las palabras de Ione Belarra, Vicente Boluda ha asegurado que "podemos esperar cualquier cosa del señor Sánchez", haciendo referencia al posible tope en el precio de los alimentos. En esta línea, el empresario ha opinado que "cualquier medida que sea para proteger a los ciudadanos y a aquellos colectivos que no pueden acceder a cosas, me parece estupendo", y ha agregado que, "de ahí a machacar a los empresarios -que hablo empresarios en general- me parece que es una barbaridad. Yo creo que hay que serenarse un poco, porque estas cosas se lanzan y la piedra no sabes luego dónde llega y a dónde va", sentenciaba Boluda al respecto.

Entre otras cosas, durante su discurso -en presencia de Juan Roig-, el presidente de AVE ha destacado la labor de los empresarios, y se ha sentido "decepcionado" por la "mala imagen" que se tiene de ellos, ya que para él, son "los verdaderos motores de nuestra economía". Boluda ha asegurado que "por mucho que nos exterminen a los empresarios siempre seguirá alguno vivo", resaltando en todo momento el trabajo de los que crean las compañías. Asimismo, también ha reclamado a las altas esferas que "la política es el arte de llegar a acuerdos y que sirve para solucionar la vida de los ciudadanos, y es igualmente fundamental que se acepte que, en la discrepancia, el diálogo y el debate constructivo, radican la salud y fortaleza de nuestra democracia. Pensar diferente, con lealtad y cumpliendo con la legalidad vigente, es la base de nuestro avance", decía, en un auditorio en el que se notaba la ausencia política.

La respuesta de Juan Roig

Antes de que Vicente Boluda respondiese en favor del presidente de Mercadona e hiciese una defensa férrea a los empresarios, el propio Juan Roig ya había contestado a la ministra de Derechos Sociales durante su intervención en el mismo desayuno informativo en Valencia en el que estaba el mandatario de AVE, reivindicando la labor de estos como generadores de "riqueza y bienestar", agregando que "si después, a los que les toca gestionarla lo saben hacer, hay riqueza para todos y si no, enfrentamiento", zanjaba, instando a los políticos a administrar bien las riquezas y sin hacer referencias al nombre de la susodicha. El propio Vicente ha calificado al presidente del supermercado de ser una persona que "no se esconde" y "se implica".