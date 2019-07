La Bolsa trata de atajar la sangría de ayer a la espera de noticias de la Reserva Federal

El índice Ibex 35 arranca el día con más buena voluntad que fuerza. Tras las primeras operaciones del día sube apenas un 0,1 por ciento, hasta 8.990 puntos. No es mucho después de la caída de un 2,5 por ciento que sufrió ayer. Los analistas técnicos sitúan en los 8.900 el soporte a la baja. Ese es el nivel que no debería perderse para no entrar en un terreno todavía más complicado que podría llevar al mercado a la zona de los 8.300 puntos. Por arriba la resistencia al alza se sitúa en los 9.400 puntos, que es la cota que rozó el mercado en algunos momentos de la sesión del jueves de la semana pasada. Ese es el campo de juego para el corto plazo.

Sube BBVA, que ha superado las previsiones de los expertos. Ha ganado 2.442 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un 3,7 por ciento menos que en el mismo periodo del pasado ejercicio. No consigue reaccionar Siemens Gamesa, a pesar de que ayer se desplomó un 18 por ciento tras publicar resultados. También baja Red Eléctrica, a pesar de que ha mejorado su beneficio un 1,5 por ciento, hasta 362 millones.

En general la situación se ha complicado en los mercados. El presidente Trump ha lanzado nuevas advertencias a China y ha amenazado con endurecer las negociaciones si no hay un acuerdo antes de las elecciones presidenciales del año próximo en Estados Unidos. Además, no han gustado demasiado los últimos resultados empresariales que se ha publicado y, por si fuera poco, continúa el desplome de la libra esterlina. Con el nuevo primer ministro británico, con Boris Johnson, han aumentado las probabilidades de un Brexit caótico y sin acuerdo. Esta mañana la divisa británica se cambia por 1,2150 dólares.

Hoy los inversores de medio mundo tienen una cita de obligado cumplimiento con la Reserva Federal de Estados Unidos. Sus decisiones se conocerán esta tarde, ya con los mercados europeos cerrados. A las ocho hora española se publican sus decisiones. La rueda de prensa comenzará media hora después. Los analistas esperan un rebaja del precio del dinero de un cuarto de punto. Ya casi nadie espera medio punto. Puede ser el primer recorte de tipos de interés en aquel país desde hace más de diez años. Pero no se descarta por completo que finalmente opte por retrasar esa medida hasta septiembre.

El presidente de la Reserva Jerome Powell, ha dejado claro que actuará como sea necesario para mantener el crecimiento económico. Ha constatado en más de una ocasión la existencia de menores presiones inflacionistas a pesar de la sólida evolución del empleo. El viernes se publican las cifras de paro en aquél país.

Los analistas creen que la Reserva tratará de poner la venda antes de la herida. Tratará de satisfacer las peticiones del presidente Trump más que de reactivar una economía que todavía se mantiene sólida. Sería una rebaja de tipos “preventiva”, lo que gusta especialmente a unos inversores que temen como a un nublado la posibilidad de que el enfriamiento de la economía, -si no se toman cartas en el asunto-, se convierta en una recesión. A estas alturas, los expertos se dividen entre los que esperan una cadena de rebajas en el precio del dinero y los que creen que no las habrá. Hay quien piensa en tres o cuatro recortes de tipos en los próximos trimestres y los que consideran que Jerome Powell se lo tomará con mucha calma en el futuro y que sólo moverá más fichas si los indicadores económicos, sobre todo los adelantados, se deterioran con intensidad.

La economía de Estados Unidos creció a un ritmo del 2,1 por ciento en el segundo trimestre, frente al 3,1 anterior. El mercado esperaba un crecimiento inferior al 2 por ciento. La actividad no se está enfriando tan deprisa como se temía. Pero el presidente Trump no deja de presionar a la Reserva. Quiere tipos más bajos y los quiere ya. Ha asegurado que el banco central estadounidense tiene la culpa de que el crecimiento económico no sea más dinámico. Además quiere que el dólar pierda fuerza frente a otras monedas para beneficiar a las empresas exportadoras de EEUU. Él es así.