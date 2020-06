La Bolsa sufre un nuevo revolcón por el miedo a un rebrote de la Covid-19

Una vez superado el múltiple vencimiento de opciones y futuros que se produjo el viernes, la Bolsa vuelve a las dudas y a las incertidumbres. Tas los primeros compases de la sesión, el índice Ibex 35 baja un 1,4 por ciento, hasta 7.310 puntos. Hace dos semanas llegó a rozar los 8.000. También es verdad que a mediados de marzo llegó a moverse por debajo de 6.000. En las últimas horas los inversores han pasado por alto el nuevo fracaso del Eurogrupo, que no ha sido capaz de llegar a un acuerdo sobre el plan de reconstrucción por importe de 750.000 millones de euros. Los mercados esperan que reciba luz verde en julio. De momento, el Banco Central Europeo y la canciller alemana han advertido sobre los riesgos que existen para la economía si no se alcanza pronto un acuerdo. Pero desde luego que los mercados no pasan por alto el temor a que un rebrote de los contagios por Covid-19 ahogue la incipiente recuperación de la economía. En los últimos días han aumentado los casos en China, también en Alemania y en Estados Unidos, lo que genera no poca inquietud. Según la Organización Mundial de la Salud ayer se produjo un aumento récord de casos de coronavirus a nivel global. El total de casos, según las cifras de la OMS, roza ya los 9 millones, con cerca ya de medio millón de fallecidos en el mundo por esta pandemia.

Relevos en el Ibex 35

Hoy se han producido los relevos acordados hace unos días por el comité técnico del índice Ibex 35 . Sale de este indicador Mediaset. Entra en su lugar laboratorios Almirall, que se estrena con una subida del 1,8 por ciento. Hoy, además, Viscofán se incorpora al índice paneuropeo Stoxx 600. Esta mañana se conocerá el índice que mide la confianza del consumidor de la zona euro. Es el dato de junio. Se espera un ligero empeoramiento. En los próximos días pagan dividendo Endesa, ACS, Merlín, Red Eléctrica y Mapfre, que pagará el día 25 un dividendo de 0,085 euros por acción. Hoy Mapfre, a contracorriente del mercado, sube más de un 5 por ciento. Flojean Telefónica, IAG, Inditex, Repsol y los bancos. Hoy se esperan las cifras de mora en el sector financiero.

Comparecencia del Gobernador del Banco de España entre las citas semanales

Mañana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparecerá ante la comisión de Reconstrucción del Congreso. Hace pocos días el Banco expresó su temor a que una desescalada demasiado rápida pueda ralentizar la creación de empleo, sobre todo si la demanda no se recupera y se produce un rebrote de los casos de coronavirus. De Cos calcula que la actividad económica se desplomó un 34 por ciento en la segunda mitad del mes de marzo, frente al 21 por ciento que cayó como media la economía de la Unión Europea en ese mismo periodo. El Banco de España redujo hace unos días sus previsiones económicas. Espera que el PIB se contraiga este año entre un 9 y un 15 por ciento.

Y mañana llegará toda la batería de indicadores PMI de actividad en el sector servicios y en el manufacturero, tanto en Asia como en Europa y Estados Unidos. Son los primero datos referidos ya a junio, por lo que se esperan con mucha expectación. En general los analistas creen que se ha deteriorado un poco más la actividad, aunque podrían observarse ya algunos tímidos brotes verdes en determinados países.

El miércoles, día 24, la cita es con el Fondo Monetario Internacional, que podría rebajar sus previsiones económicas. Seguramente serán bastante más pesimistas que las que barajaba en abril, cuando pronosticaba una caída del PIB español del 8 por ciento. El FMI advierte que España tendrá que realizar ajustes cuando pase la crisis para corregir el elevado endeudamiento. El Fondo espera que la deuda sobre el PIB alcanzará este año el 113 por ciento y el 115 en el año 21. Por su parte, el Banco Central Europeo cree que los efectos de la crisis del coronavirus serán más severos y más duraderos en las economías que dependen más del turismo, como la española.

El jueves llegará otro de los platos fuertes de la semana con la publicación del PIB de Estados Unidos. Es una nueva revisión del dato del primer trimestre. Se espera que confirme la contracción de la economía a un ritmo del 5 por ciento. En los demás mercados, la prima de riesgo baja hasta 90 puntos, mientras el petróleo sube opera con ligeras subidas. Muy suaves. El crudo tipo Brent que se utiliza como referencia en Europa, se mantiene en los 42 dólares por barril.