El BCE constata el enfriamiento de la economía y se agitan tanto las Bolsas como el euro

La Bolsa se ha frenado al tocar la cota de los 9.200 puntos. Hoy ha cerrado en 9.150 puntos con una tímida ganancia del 0,23 por ciento. El mercado ha sentido vértigos, lo que no es extraño, porque ha reaccionado con mucha fuerza en las últimas semanas. En lo poco que va de año, el Ibex ya acumula una revalorización del 7 por ciento, con lo que ha borrado casi de un plumazo la mitad de las pérdidas que sufrió en el conjunto del pasado ejercicio.



El sector financiero se ha resentido después de que el Banco Central Europeo haya alejado el horizonte de la primera subida de tipos de interés. El presidente de la entidad, Mario Draghi, ha constatado un enfriamiento de la economía mayor de lo esperado. Las cifras le dan la razón. Hoy mismo se ha conocido que el índice PMI compuesto (que elaboran los gestores de compras y que mide la actividad tanto en el sector industrial como en el servicios), se ha colocado en su nivel más deprimido de los últimos cinco años y medio. La zona euro está creciendo con cuentagotas. Al ralentí.



A pesar de que los datos han sido más débiles de lo que pensaba, el BCE considera que la probabilidad de recesión es baja. Con estas referencias, el mercado ya no espera la primera subida del precio del dinero después del verano, si no a finales de año o incluso ya en el primer trimestre de 2020. Las entidades financieras se verán perjudicadas por este retraso, ya que tendrán que convivir otro año más con una situación muy negativa para su márgenes, como es el precio del dinero en cero patatero, lo que reduce sustancialmente los márgenes de su negocio tradicional.



Las acciones de todos los bancos han pasado de los números verdes a los rojos, con la excepción de Bankinter, que ha cerrado con ganancias al calor de sus buenos resultados. Bankinter batido las previsiones de los analistas, de hecho ha alcanzado un beneficio récord Ha ganado 526 millones de euros en el pasado ejercicio, con un aumento del 6,3 por ciento.

Hoy han subido algunos valores sueltos, como Inditex, Repsol, las acereras, Indra o Cie Automotive. También ha subido con fuerza IAG tras descartar una OPA sobre Norwegian Air. Y ganancias sonadas en Mediaset, que recomprará acciones y mantendrá su política de dividendos.



En el mercado de divisas, el euro ha reaccionado con convulsiones a las palabras del presidente del BCE, con las que ha dejado constancia de la pérdida de fuelle de la actividad económica. La moneda común ha pasado rápidamente de 1,1380 a 1,1320 dólares, para recuperarse parcialmente después. En la relación euro/dólar han influido también los datos de actividad que se han publicado en Estados Unidos. El índice PMI compuesto, (recordemos que mide tanto el sector manufacturero como el de servicios), ha crecido ligeramente. Estos datos sugieren que la economía estadounidense está creciendo a un ritmo del orden del 2,5 por ciento, frente al 3,4 del trimestre anterior. El dato de PIB se conocerá en EEUU el próximo miércoles. Por su parte, los analistas de Goldman Sachs estiman que la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión en el año 2020 asciende hasta el 50 por ciento. En el mercado de materias primas, el petróleo se paga a menos de 61 dólares. La crisis en Venezuela, de momento, no se ha dejado notar en el mercado petrolero.