La Bolsa siente los primeros vértigos al acercarse a los 10.000 puntos del índice Ibex 35

La inercia de la Bolsa va perdiendo fuerza después de cuatro semanas con ganancias. Pero los inversores no dan su brazo a torcer. No dan un paso atrás. Al menos por el momento. El índice Ibex 35 cierra el lunes muy plano en 9.936 puntos. No es un cierre muy brillante (hoy ha llegado a 9.980), pero tiene su mérito, porque en lo que va de noviembre acumula una revalorización del 10 por ciento. Es su mejor mes de los últimos tres años. En lo que va ejercicio la ganancia supera el 20 por ciento.

Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comparecido ante la comisión de asuntos económicos del Parlamento Europeo. Ha insistido en que la inflación mejora, pero no descarta que en los próximos meses se produzca un repunte que corte la buena racha. Así que ha repetido la idea de que la lucha no ha terminado y que no es momento todavía de cantar victoria. Y eso a pesar de que la actividad económica en la eurozona se ha estancado en los últimos trimestres. Tras sus palabras, ha quedado claro que el BCE mantendrá alto el precio del dinero durante un periodo “suficientemente largo”.

Precisamente esta semana se conocerán numerosos indicadores de inflación. El miércoles se publicarán los IPC adelantados de noviembre en España y Alemania. El jueves llegará el IPC del conjunto de la zona euro. También el jueves en Estados Unidos se publica el PCE, el deflactor de consumo privado. Es la referencia de inflación que más vigila la Reserva Federal. El último PCE conocido muestra una tasa general del 3,4 por ciento y una subyacente del 3,7.

En el mercado secundario de deuda suben los precios y bajan los rendimientos de los bonos. La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años se reduce la 3,55 por ciento, frente al 2,56 del “bund” alemán. La prima de riego de España, por tanto, se sitúa en 99 puntos básicos. Los bonos de Estados Unidos al mismo plazo rinden un 4,43 por ciento. El Tesoro español no tiene previstas subastas de deuda en esta semana. Las próximas se celebrarán el día 5 de diciembre (letras a 6 y 12 meses), el día 12 (letras a 3 y 9 meses) y los días 7 y 14, cuando la tesorería pública colocará bonos y obligaciones con diferentes vencimientos a medio y largo plazo.

En las divisas, el euro se mantiene firme por encima de 1,09 dólares. Y en las materias primas, el petróleo sigue abaratándose. Esta tarde se paga a poco más de 80 dólares por barril. Hace dos meses superaba los 96. La OPEP y sus socios, con Rusia a la cabeza, celebrarán finalmente su cumbre este jueves. Estaba prevista inicialmente para ayer, domingo. Parece que se ha resquebrajado el consenso para mantener los recortes de la producción. Arabia quiere continuar con los recortes, pero lo cierto es QUE otros países están superando clara y constantemente sus cuotas oficiales de exportación.