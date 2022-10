La Bolsa se frena tras dos días muy alcistas, con Iberdrola y Banco Santander como protagonistas

Pero no cae demasiado. El índice Ibex 35 baja un 0,10 por ciento tras los primeros movimientos del día, hasta 7.790 puntos. Muy irregulares operan las eléctricas y las gasistas. Los ministros de energía europeos siguen encallados y no terminan de alcanzar acuerdos sobre cómo detener la subida de precios. Ayer no tuvieron éxito. Volverán a verse dentro de un mes. Sube Iberdrola, que ha ganado 3.104 millones entre enero y septiembre, con una mejora del 29 por ciento. Y eso a pesar de que su resultado se ha reducido un 14 por ciento en España. Por el contrario baja el Banco Santander, a pesar de que ha obtenido un beneficio neto de 7.316 millones de euros al cierre de los nueve primeros meses del año, frente a los 5.848 contabilizados en el mismo periodo del pasado ejercicio. Es un crecimiento del 25 por ciento. Ha mejorado el resultado en Europa y se ha reducido en Estados Unidos.

Por su parte, baja Redeia, la antigua Red Eléctrica, que ha mantenido estable su beneficio en los nueve primeros meses del año en 551 millones de euros. Hoy se esperan también las cuentas de AENA y Mediaset. En Alemania se ha conocido que el Deutsche Bank ha ganado 1.140 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Supera las previsiones el mercado, al igual que ha hecho el Unicrédit. Sube Inditex, que ha cerrado la venta de sus tiendas en Rusia. y sube con fuerza Telefónica, tras conocerse que recibirá una devolución de Hacienda de 1.315 millones de euros por cantidades pagadas en exceso al erario público en los años 2009 y 2010.

Hoy en Estados Unidos rinden cuentas, entre otros, Meta, Twitter, Ford o Boeing. Ayer publicaron gigantes tecnológicos, como Alphabet (la matriz de Google) y Microsoft. Ambas, según apunta el mercado de futuros, van a abrir esta tarde en la Bolsa de Nueva York con caídas en su cotización. Los inversores han puesto mala cara ante las cuentas que publicaron las dos compañías en la tarde de ayer. Sus cifras han decepcionado.

El Banco de Japón ha aumentado su plan de compra de compra de bonos. Quiere detener la caída del yen frente al dólar y el euro. Ahora todos los ojos miran al consejo de gobierno del Banco Central Europeo que se celebrará mañana, jueves. Los mercados han descontado ya una subida de tres cuartos de punto en el precio del dinero. De momento, el euro reacciona. De hecho está a punto de recuperar la paridad con el dólar. Esta mañana se cambia por 0,9970 dólares.

Los mercados están pendientes hoy del Congreso, donde comienza el debate parlamentario de los Presupuestos generales del Estado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal espera un crecimiento económico el año que viene del 1,5 por ciento, frente al 2,1 que maneja el gobierno en su borrador de Presupuestos. La Airef alude a los riesgos derivados de las tensiones geopolíticas, la crisis energética y la menor confianza de los hogares y familias españolas. Considera probable que la economía española entre en terreno negativo ya en este último trimestre del año y que continúe así en el primer cuarto de 2023, con una contracción en ambos periodos del orden de las dos o tres décimas. La Airef ya observa un claro estancamiento en tercer trimestre. También el servicio de análisis de BBVA ha rebajado su previsión de crecimiento de la economía española en 2023, al igual que lo han hecho el Banco de España y otros organismos nacionales e internacionales.