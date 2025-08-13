La Bolsa española sube el 1,08 % y supera los 15.000 puntos, nuevo máximo desde 2007

El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, vuelve a decantarse este mediodía al igual que en la apertura por alzas

La Bolsa española ha subido este miércoles el 1,08 %, ha conquistado los 15.000 puntos, nuevo máximo desde el 28 de diciembre de 2007, en una jornada de ganancias para Europa propiciadas por unos datos de inflación en EE.UU. que llevan a pensar en nuevos recortes de tipos.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha sumado 160,9 puntos, ese 1,08 %, y ha cerrado en 15.019 enteros, su mejor nivel en dieciocho años. Con ello encadena ocho sesiones consecutivas de ascensos, la mejor racha alcista desde mayo y ha incrementado las ganancias anuales hasta el 29,54 %.

El selectivo abría con subidas y ha mantenido esta tendencia durante toda la sesión en sintonía con las principales plazas europeas, animadas también por el buen comportamiento de Wall Street tras los buenos datos de IPC que se conocieron en la víspera y dejan la puerta abierta para que la Reserva Federal estadounidense (Fed) rebaje los tipos de interés.

De los grandes valores, Iberdrola ha sumado el 1,7 %, como el quinto valor más alcista de la tabla; por detrás, BBVA, el 1,68 %; Banco Santander, el 1,51 %; Telefónica, el 0,94 % e Inditex, el 0,92 %. Se ha desmarcado Repsol con un descenso del 0,52 %.