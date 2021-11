La Bolsa española "pincha" y cierra la sesión del miércoles como el farolillo rojo de Europa

Ha sido un día con grandes diferencias entre unas y otras plazas financieras. Han subido las Bolsas de Londres y París, la Bolsa alemana ha cerrado plana, muy cerca de máximos históricos, mientras el índice paneuropeo Stoxx 600 ha marcado nuevos récord. Pero ha habido excepciones. La Bolsa española ha sido hoy la oveja negra, la última de la fila de todos los mercados europeos de acciones. El índice Ibex 35 queda para mañana en 9.030 puntos, tras perder un 0,82 por ciento en la sesión.

Han tenido un muy mal día las empresas relacionadas con las energías renovables después de que la danesa Vestas ha publicado unas cuentas que no han gustado al mercado. Además ha lanzado un "profit warning", un aviso de peores resultados. Sus acciones se han desplomado en la Bolsa de Ámsterdam. Dentro de casa han caído todos los componentes del sector de las energías verdes, como Solaria, Acciona, Grenergy o Siemens Gamesa, que se ha dejado todo un 11 por ciento.

Un 5 por ciento ha bajado Acerinox, a pesar de que la empresa ha ganado 373 millones de euros al cierre del tercer trimestre, lo que supone doce veces más que en año pasado por estas fechas. Espera cerrar su mejor ejercicio de los últimos cincuenta años. Pese a ello el mercado ha puesto mala cara. Los inversores también han reaccionado negativamente a los resultados de Unicaja, que ha ganado 1.395 millones de euros a cierre de septiembre, lo que supone multiplicar por más de diez el resultado del mismo periodo del año pasado.

Mejor le han ido hoy las cosas en Bolsa a Laboratorios Rovi, que ha duplicado su beneficio en los nueve primeros meses del año, hasta 99 millones de euros gracias su colaboración con la farmacéutica estadounidense Moderna. Rovi recomprará acciones por importe de hasta 125 millones de euros. Telefónica publicará sus cuentas mañana, jueves. Los analistas de Renta 4 esperan un beneficio de 633 millones de euros en el tercer trimestre del año, frente a las pérdidas de 160 millones en el mismo periodo del anterior ejercicio. Entre los valores más pequeños, Berkeley Energía ha vuelto al mercado después de un día suspendida de cotización. Lo ha hecho con una caída del 8 por ciento, hasta 17,8 céntimos de euro. En lo que va de año ha perdido ya un 50 por ciento de su valor.

Los inversores cotizarán mañana las decisiones que anuncie esta tarde la Reserva Federal ya con los mercados europeos cerrados. Y mañana tendrán que prestar atención también al Banco de Inglaterra. Los analistas creen que en el Reino Unido subirá el precio del dinero a finales de este año o a comienzos del próximo. Seguramente los restantes grandes bancos centrales del mundo no tardarán demasiado en seguir el mismo camino si se confirma que la escalada de la inflación no es tan pasajera como se decía. El Fondo Monetario aconseja a los grandes bancos centrales que midan bien los tiempos, que esperen a comprobar la evolución de la inflación y que no endurezcan su política monetaria demasiado pronto para evitar su impacto sobre un crecimiento que está enfriándose.

Hoy mismo el Consejo General de Economistas (CGE) ha reducido ocho décimas su estimación de crecimiento económico en España en este año. La deja en el 5 por ciento. El CGE espera que el crecimiento en el último trimestre del año al PIB crezca tan solo un 2,5 por ciento, frente al 3 por ciento estimado anteriormente. Para 2022 mantiene su previsión en el 6 por ciento. En las últimas semanas numerosos organismos y servicios de análisis han rebajado sus previsiones.