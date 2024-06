La Bolsa digiere hoy el IPC de España y los precios industriales en Alemania y EEUU

La Bolsa abre con poca fuerza. No consigue estirar las subidas con las que cerró ayer. El índice Ibex 35 baja un 0,2 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 11.220 puntos. Ayer el comité de expertos dejó sin cambios la composición del Ibex. Algunos analistas barajaban la posibilidad de que el grupo Puig se incorporase a este índice, a pesar de que sus acciones llevan tan solo mes y medio negociándose en el mercado.

Este comité celebrará una reunión extraordinaria el 9 de julio.Será seguramente ese día cuando se de entrada a Puig, uno de los gigantes de la cosmética a nivel mundial. Como candidatos a abandonar este índice bursátil figuran Meliá, Solaria o Logista. Los últimos cambios en el Ibex se produjeron en diciembre de 2022, cuando Siemens Gamesa dejó su lugar a Unicaja. Hoy Cellnex a Iberpapel descuentan el dividendo que pagarán el lunes a razón de 0,016 y 0,50 euros brutos, respectivamente.

La gran referencia macro del día es el IPC de España. La inflación crece en España a un ritmo del 3,6 por ciento. Ya se sabe también que los precios industriales en Alemania se han contraído un 0,7 por ciento en mayo, frente al menos 1,8 por ciento del mes anterior. Hoy se publican también el índice de precios industriales en Estados Unidos y el de producción industrial en la zona euro. Hoy está prevista una comparecencia pública del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

Ayer sorprendió agradablemente el IPC de Estados Unidos. El ritmo de crecimiento de la tasa general de inflación se ha moderado una décima en aquél país, hasta el 3,3 por ciento. La tasa subyacente (que no contabiliza ni los precios de la energía ni los alimentos no elaborados) se ha reducido dos décimas, hasta el 3,4 por ciento. Con esa buena noticia encima de la mesa, la Bolsa de Nueva York ha revalidado sus máximos históricos en los índices S&P 500 y Nasdaq de empresas tecnológicas. El Dow Jones de valores industriales no está muy lejos de los suyos.

Hoy se publican en EEUU los precios a la producción.

La Reserva Federal dejó ayer el precio del dinero sin cambios en la banda del 5,25 al 5,50 por ciento. No seguirá la estela del Banco Central Europeo. Al menos, no por el momento. El primer recorte de tipos no llegará, como pronto, hasta septiembre. El mercado espera ahora solo una rebaja de tipos en este año. Los próximos consejos del banco central estadounidense están previstos para el 31 de julio, el 18 de septiembre, el 7 de noviembre y 18 de diciembre.

A este lado del Atlántico, además del IPC de España, la referencia son las cifras de producción industrial de la eurozona. Los analistas del banco británico Citi creen que las Bolsas europeas marcarán nuevos máximos a lo largo de 2025 impulsadas por el previsible aumento de los beneficios empresariales. El índice Stoxx 600 se mueve ya en zona máximos históricos tras anotarse una subida del 9 por ciento en lo que va de año. La Bolsa española roza sus niveles más altos desde 2015.

Los inversores están muy pendientes de las consecuencias que puede tener la implantación de nuevos aranceles comerciales por parte de la Unión Europea a los vehículos eléctricos procedentes de China. Las tasas aumentarán hasta alcanzar en algunos casos el 38 por ciento. Se teme una escalada de la tensión comercial entre Bruselas y Pequín. Una escalada que puede afectar a otros sectores, no solo al automovilístico. Han sufrido en las últimas horas los grandes fabricantes de automóviles en la Bolsa de Fráncfort. Algunas grandes marcas europeas, como Renault o BMW cuentan con plantas de fabricación en el gigante asiático.