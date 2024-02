La Bolsa defiende las subidas que consiguió ayer, muy pendiente de Nvidia y de la economía alemana

El índice Ibex 35 arranca el miércoles en 10.070 puntos, con una mejora del 0,3 por ciento. Hoy rinde cuentas la promotora inmobiliaria Neinor Homes. Mañana publican resultados Iberdrola, Repsol y Telefónica. Los inversores miran de reojo hacia las cifras del banco británico HSBC. Es el mayor banco de Europa por volumen de activos. Su beneficio antes de impuestos creció el año pasado un 56 por ciento, hasta 20.730 millones de euros. Es una cifra muy elevada, pero que no ha cumplido las expectativas de los analistas.

El ministro alemán de economía, Robert Habeck, presenta su informe sobre la situación y las perspectivas del país. Un país que, según el propio banco central alemán, el Bundesbank, está a punto de entrar en recesión técnica. Se espera que Habeck rebaje drásticamente su estimación de crecimiento del PIB para este año del 1,3 al 0,2 por ciento. Además, hoy se publica el índice que mide la confianza del consumidor europeo. Y hoy la OCDE dará a conocer su informe económico.

En Estados Unidos se publican las actas de la última reunión de la Reserva Federal, la de enero, en la que dejó el precio del dinero sin cambios en la franja del 5,25 al 5,50 por ciento. El presidente de este organismo, Jerome Powell, alejó las probabilidades de una inminente rebaja en el precio del dinero.

Hoy publica resultados Nvidia, una de las empresas que han levantado más pasiones últimamente entre los inversores por sus “chips" relacionados con la inteligencia artificial. Sus cuentas se conocerán al cierre de la sesión en Wall Street. Las acciones de Nvidia subieron más de un 230 por ciento el año pasado en la Bolsa de Nueva York. Existe, por tanto, el riesgo de corrección si la compañía defrauda en alguna de sus cifras o de sus previsiones. Nvidia se ha convertido en la tercera mayor empresa de Estados Unidos por capitalización bursátil, solo por detrás de Apple y Microsoft.

A este lado del charco, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha asegurado que no es necesario que la inflación alcance el objetivo del dos por ciento para empezar a recortar el precio del dinero. Nadie olvida que la economía británica se encuentra en recesión técnica al encadenar dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Los mercados esperan que la primera rebaja de tipos de interés en el Reino Unido llegue en junio. Lo mismo se espera del Banco Central Europeo. Los analistas de la aseguradora Axa creen que el BCE no realizará más de tres recortes de tipos este año. Esperan que el primero se produzca en junio, aunque no descartan que tenga lugar en abril. Temen que la economía se resienta debido al impacto conjunto del endurecimiento monetario y las restricciones fiscales.

Más dudas existen sobre cuándo dará el primer paso la Reserva Federal de Estados Unidos. Los analistas se reparten entre los que apuntan a mayo y los que no lo ven antes de junio. A estas alturas pocos la esperan en la reunión que celebrará la Reserva a mediados de marzo.

En Japón se han conocido esa madrugada algunas referencias no demasiado alentadoras. La balanza comercial nipona muestra un déficit al cierre de enero de 1.760 millones de yenes, frente al superávit de 68.900 millones en el mes anterior. El índice Tankan de confianza empresarial ha dado una lectura negativa en febrero, frente a una importante mejora un mes antes.