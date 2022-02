La Bolsa cierra el viernes en rojo, con Naturgy como principal valor bajista

Los mercados siguen presionados por los pésimos datos de inflación que se publicaron ayer en Estados Unidos. El IPC se ha disparado hasta el 7,5 por ciento, su nivel más alto de los últimos cuarenta años. Los mercados sufren porque la Reserva Federal tendrá que ser más agresiva para controlar la escalada de los precios. Los analistas esperan ya entre cinco y siete subidas de tipos de interés en EEUU en este año, empezando en marzo quizá con un primer “subidón” de medio punto. Uno de los miembros de la Reserva Federal, James Bullard, apuesta porque se complete una subida de cien puntos básicos antes de julio.

Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado que subir el precio del dinero con demasiada rapidez no servirá para contener las presiones inflacionistas, pero sí puede congelar la recuperación de la economía. Así que insiste en su mensaje de que Europa no tiene porqué seguir inmediatamente los pasos de Estados Unidos o el Reino Unido, donde los tipos de interés ya están orientados al alza. El banco central de Rusia ha elevado el precio del dinero en 100 puntos básicos, hasta el 9,5 por ciento. Lleva ya ocho subidas en poco tiempo. La escalada de la inflación y las tensiones geopolíticas justifican este movimiento.

De momento la rentabilidad de los bonos de EEUU a diez años ha superado el 2 por ciento, mientras el rendimiento de las obligaciones españolas a diez años ha aumentado hasta el 1,20 por ciento. Y la Bolsa se resiente. El índice Ibex 35 ha bajado hoy un 0,99 por ciento hasta 8.798 puntos. A pesar de este paso atrás la semana se ha saldado con una subida del 2,4 por ciento. En lo que de año la Bolsa acumula una ganancia del 1 por ciento.

No han bajado hoy todos los grandes valores. Se han salvado de la quema, entre otros, Meliá, Mapfre, Repsol y Telefónica. La cotización de la operadora ha subido más de un euro en menos de un año. En la otra banda ha destacado la caída a plomo de Naturgy, que va a separar sus negocios regulados (infraestructuras) de los que no lo están (generación). Va a realizar un “spin off”, va a desgajar su actividad en dos empresas, por lo que los actuales accionistas recibirán un título de cada una de las nuevas compañías por cada uno de los suyos. Los inversores no tienen claro si la suma de las partes en la antigua Gas Natural puede valer más que el todo. Temen que la operación no genere valor. Falta por saber cuánto vale cada una de las empresas en las que se dividirá la empresa y cual será su potencial en Bolsa. Hoy las acciones de Naturgy se han desplomado un 12 por ciento, hasta 25,01 euros. Hace un par de semanas rozaba los 30.

En los demás mercados sube el dólar impulsado por la posibilidad de un rápido endurecimiento monetario en EEUU. El petróleo lleva unos días relativamente tranquilo alrededor de los 92 dólares por barril. No está muy lejos de su precio más alto de los últimos siete años que marcó hace tan solo una semana en 94 dólares. Ayer la OPEP y hoy la Agencia Internacional de la Energía han mantenido sus previsiones de progresivo crecimiento de la demanda mundial de crudo. Esperan que este año supere los cien millones de barriles diarios y que recupere los niveles anteriores a la pandemia. Además, los grandes países exportadores no han conseguido aumentar su producción tanto como querían. Así que los analistas mantienen sus estimaciones. Esperan ver pronto al barril de petróleo del Mar del Norte por encima de los 100 dólares. Algunos no descartan que legue a los 120 dólares ya este próximo verano.