La Bolsa se atraganta con las cifras de creación de empleo en EEUU

La tasa de paro de Estados Unidos se ha ajustado a las previsiones de los analistas. Se ha reducido dos décimas, hasta el 5,2 por ciento de la población activa. Sin embargo, la economía estadounidense creó el mes pasado apenas 235.000 empleos no agrícolas, cuando el mercado esperaba el triple, más de 700.000. El mes anterior la cifra fue de 840.000. Son cifras ambivalentes, que cargan de razón tanto a los que esperan un pronto recorte en el programa de estímulos económicos, como a los que creen que la Reserva Federal se lo tomará con calma y reducirá sus compras de bonos con cuentagotas. De momento, Wall Street se mantiene en zona de máximos.

Los inversores se apoyan en el anuncio que ha realizado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la reunión anual de banqueros que se ha celebrado el pasado fin de semana. Powell ha asegurado que la recuperación de la economía se produce a buen ritmo y está mejorando rápidamente el mercado laboral, por lo que antes de fin de año comenzará una progresiva disminución de sus compras de bonos. Mucho más lejos quedan las primeras subidas en el precio del dinero, que no se atisban en EEUU antes del año 2023.

También han decepcionado las ventas por menor de la zona euro. Se han contraído un 2,3 por ciento, cuando el mes anterior habían crecido un 1,8. Se han debilitado también los índices PMI del sector servicios en la zona euro. En casi todos los países la lectura de agosto ha sido peor que la de julio, aunque en todos ellos se mantiene claramente de los 50 puntos que marcan la frontera entre la expansión económica y la contracción. Por el contrario, este indicador de la salud del sector no manufacturero ha sido algo mejor en Estados Unidos de lo que esperaba. Peores noticias llegan desde China, donde el sector servicios ha entrado en contracción.

Dentro de casa, el PMI servicios ha bajado seis décimas, hasta 55,0 puntos. Continúa en zona de expansión. La agencia Moody´s de calificación de riesgos revisa hoy la calificación de la deuda soberana española.

El índice Ibex 35 queda hasta el lunes en 8.864 puntos, tras perder en el día un 1,3 por ciento. La semana se salda con una pérdida del 0,6 por ciento. En lo que va de año la revalorización acumulada baja del 10 por ciento. La Autoridad Europea de Valores y Mercados, el equivalente de la CNMV española pero para el conjunto de la eurozona, ha advertido sobre el riesgo de una posible corrección en las Bolsas.

Los mercados han contado con otras referencias. Por ejemplo, los analistas del Bank of America ha mejorado sus previsiones de crecimiento y ha aumentado su pronóstico de la inflación de la zona euro. Esperan un aumento del PIB de la eurozona del 4,8 por ciento este año, frente al 4,2 que estimaba anteriormente. Para 2022 estima un crecimiento del 3,7 por ciento, dos décimas mejor que en su anterior proyección. Para la inflación Bank of America espera un 2,2 por ciento este año, frente al 2,0 anterior, y del 1,7 el próximo año (1,5 en su estimación anterior). La Bolsa de Nueva York opera esta tarde con tibieza, pero no se aleja de sus máximos históricos.

En los demás mercados el Bitcoin rebasa esta tarde los 50.000 dólares, el euro sigue subiendo, está ya en 1,1890 dólares, mientras el petróleo alcanza su precio más alto de un mes. La debilidad relativa de la divisa estadounidense suaviza el impacto de la subida del barril de crudo, que se paga en dólares. El petróleo Brent del Mar del Norte supera los 73 dólares. El West Texas se paga a 70 dólares, presionado por el huracán que ha azotado las instalaciones del Golfo de Méjico. Hace pocos días la OPEP y sus socios, en especial Rusia, han acordado mantener su estrategia de progresivo aumento de su producción y sus exportaciones para responder esperado al incremento de la demanda mundial de crudo y carburantes.