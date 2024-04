Las Bolsas y el mercado petrolero digieren el aumento de la incertidumbre en Oriente Medio

Los mercados financieros y de materias primas han superado sin grandes contratiempos su primera jornada hábil tras los ataques de Irán a territorio de Israel. Se han conjurado los peores escenarios posibles y la sangre no ha llegado al río. Falta por saber la respuesta de Israel, pero los inversores creen que no va a incrementarse la escalada de la tensión en Oriente Medio. Al menos no con la virulencia necesaria como para desencadenar un enfrentamiento abierto que desestabilice la zona.

Pese al aumento de la incertidumbre, los inversores apuestan por que se frene la espiral de crispación. Por eso las Bolsas europeas han aguantado bien. El índice Ibex 35 ha sido el más tibio de entre todas las plazas del Viejo Continente. Ha subido 0,01 por ciento hasta 10.687 puntos. Inditex y los bancos han sido hoy los valores más fuertes. Repsol, Telefónica y las empresas de renovables, los más débiles. Con ganancias se mueve esta tarde en la Bolsa de Nueva York. Destaca la subida vertical de las acciones de Goldman Sachs, que ha publicado sólidos resultados trimestrales. Y destaca el recorte del Tesla, que estudia eliminar gran número de puestos de trabajo.

En los demás mercados la situación es de calma tensa. El precio de la onza de oro ha bajado hasta 2.365 dólares. La semana pasada llegó a superar los 2.400. Los analistas de Goldman Sachs creen que el metal amarillo puede cerrar el año en torno a torno a los 2.700 dólares. El barril de petróleo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga a 89,4 dólares, casi dos más barato que el pasado viernes. El crudo West Texas de Estados Unidos se negocia por debajo de 85 dólares.

En el ámbito macro económico, hoy se ha publicado la producción industrial de la zona euro. Ha crecido ocho décimas frente al mes anterior. En tasa anual este indicador se ha contraído un 6,4 por ciento. En Estados Unidos las ventas al por menor han aumentado un 0,7 por ciento en marzo, frente al 0,9 de febrero. Es una cifra mejor de la que esperaban los analistas.

Queda claro el diferente ritmo de la actividad económica a uno y otro lado del Atlántico. La primera derivada ha sido una subida de la rentabilidad de los bonos estadounidenses. El papel a diez años se va hasta el 4,63 por ciento, frente al 3,26 de las obligaciones españolas al mismo plazo. La segunda derivada, un fortalecimiento del dólar frente al euro. La divisa común cotiza esta tarde a 1,0630 dólares. Hoy comienzan las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El FMI publicará mañana sus previsiones para el crecimiento económico global. Se espera que eleve sus proyecciones desde el 3,1 por ciento actual, debido, en gran parte, a la fortaleza de la actividad en Estados Unidos.

Dentro de casa, el informe de estabilidad financiera del Banco de España recuerda que el elevado endeudamiento es el principal punto flaco de la economía. Alcanza el 108 por ciento del PIB, frente a la media europea del 90 por ciento. Además, el Banco señala a la situación geopolítica como la gran preocupación para la economía. Una economía que se enfrenta al riesgo de un crecimiento menor de lo esperado.