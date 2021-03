Bloqueo de la web del SEPE: ¿acepta el ataque informático al pago de mi prestación?

El sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue sin funcionar tras recibir ayer un 'ciberataque'. En la página web del organismo se informa a los usuarios de que, "por causas ajenas", tanto la web como la sede eléctronica no están operativas.

Cada dia que el SEPE está paralizado significa entre 100.000 y 120.000 citas previas anuladas que se trasladan y se suman al atasco de tramitaciones y solicitudes provocado por el COVID. Quienes llevan meses para conseguir una cita presencial o telefónica se encuentran ahora con que no pueden pedir esa prestación, gestionar el paro o su ERTE. La buena noticia es que las copias de seguridad parecen estar intactas, no se ha comprometido la confidencialidad. Es decir, que no se ha robado información y que no han podido acceder al sistema de prestaciones por lo que los pagos aprobados están garantizados. Así lo trasladan a COPE desde la dirección del SEPE. El servicio criptológico Nacional que depende del CNI junto a los informáticos del SEPE están trabajando ininterrumpidamente desde ayer pero nadie se atreve a adelantar cuándo se va a restablecer el servicio.

¿Qué hago si tengo cita?

Si tiene cita presencial puede ir a la oficina del SEPE donde los funcionarios están cogiendo los datos a mano. No le podrán hacer la gestión pero sí le tomarán nota para darle una nueva cita. A quienes tenian cita telefónica se les está llamando también.

¿Puede afectar al pago de mi prestación?

Según aseguran desde la dirección del SEPE no se ha comprometido la información es decir no se han robado datos. La copia de seguridad está intacta y no se ha visto afectado el sistema de prestaciones, el sistema de pagos, por lo que todos van a cobrar el desempleo, las ayudas y los ERTES que ya estaban aprobados. Otra situación es la de las prestaciones en trámite o las que se iban a gestionar en estos días, que se retrasarán aún mas.