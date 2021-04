El Bitcoin supera los 64.000 dólares, a la espera del debut bursátil de la plataforma Coinbase

El mercado de las criptomonedas está en ebullición. Está al rojo vivo. El Bitcoin ha superado ya con holgura los 64.000 dólares y ha marcado su enésimo récord histórico. Su precio se ha multiplicado por diez en poco más de doce meses. Hace un año apenas superaba los 6.500 dólares. Esta tarde la plataforma de negociación de criptomonedas Coinbase debutará en el mercado Nasdaq de la Bolsa de Nueva York. Sale con un precio de referencia de 250 dólares, lo que valora la compañía en torno a 60.000 dólares Se espera que esa cifra aumente sustancialmente. Los más optimistas hablan de un horizonte en 90.000 millones. Existe mucha expectación sobre este estreno. De momento, su debut bursátil ha conseguido ya llevar a ebullición de nuevo a “las criptos”.

Algunos analistas, como los que se integran en Bloomberg Intelligence, apuestan por ver un Bitcoin a 100.000 dólares antes de que acabe el año. Creen que los inversores institucionales entrarán en esta criptomoneda para protegerse de la inflación y de la previsible pérdida de fuerza del dólar. No hace mucho Tesla, el gigante estadounidense de los vehículos eléctricos de lujo, compró 1.500 millones de dólares en bitcoins y anunció que permitirá el pago de sus coches en esta moneda. Los bancos de negocios Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley estudian crear instrumentos financieros que permitan la inversión en esta criptodivisa. Entre unos y otros han catapultado la cotización del Bitcoin.

Estos cantos de sirena chocan con los expertos que aseguran que los criptoactivos todavía están muy lejos de convertirse en una forma eficiente de pago debido a su volatilidad y al alto grado de especulación que se da en la formación de su precio. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha asegurado que las criptodivisas no son una alternativa válida al dólar, por su carácter especulativo y por su volatilidad. Cree que no son útiles como medio de pago. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, han advertido también sobre el posible uso de las criptomonedas para transacciones ilícitas, como lavado de dinero o financiación de actividades terroristas. El BCE apuesta por una regulación global para las criptodivisas, así como por actuaciones coordinadas en todo el mundo para evitar que estos activos se utilicen para fines ilegales. No hay que descartar que los gobiernos de os grandes países comiencen a tomar medidas para controlar al máximo el uso de estas monedas.

Los analistas del banco de negocios estadounidense JP Morgan creen la subida del Bitcoin será insostenible si se produce, como hasta ahora, con una enorme volatilidad. Los expertos recuerdan que en 2017 también se produjo una efervescente subida vertical del Bitcoin, a la que siguió una caída a plomo con la misma velocidad. El riesgo de colapso en esta criptomoneda existe. Además del Bitcoin, los mercados vigilan al Ethereum, que se ha revalorizado con una velocidad impresionante. Hace un año se pagaba a 88 dólares. Hoy supera los 2.300.

Los analistas de Bank of America advierten sobre una posible corrección en los mercados ante la burbuja que comienzan a mostrar numerosos activos. No solo la Bolsa, también, según BoA, las criptomonedas y la deuda pública. Paralelamente, el famoso economista Nouriel Roubini ha advertido sobre la burbuja que se está produciendo en las criptomonedas. Recuerda que hace un par de años pudo verse al Bitcoin pasar con rapidez de mil a 20.000 dólares, para luego caer a 3.000. Roubini, ha señalado, además de otras consideraciones, que el 99 por ciento del comercio de bitcoins se produce en intercambios centralizados que pueden ser pirateados.

Dentro de casa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España también han advertido sobre los riesgos que entraña la inversión en criptodivisas. Señalan la complejidad, la volatilidad y la falta de transparencia de este tipo de inversiones y recuerdan que no cuentan con las mismas garantías que otros productos financieros. Ambos organismos recuerdan que ni el Fondo de de Garantía de Depósitos, ni el Fondo de Garantía de Inversiones cubren los riesgos con las criptomonedas. Por tanto, no son adecuadas para inversores minoristas.

Además, el Ministerio de Economía español ha lanzado una advertencia sobre los riesgos de invertir en criptodivisas debido a la ausencia de regulación y a la falta de garantías. La normativa actual no considera al Bitcoin ni un instrumento financiero, ni un medio de pago, ni encaja bien en ninguna categoría existente de productos o servicios financieros. Las criptomonedas, -por su gran volatilidad y por la ausencia de un emisor reconocible-, pueden provocar cuantiosas pérdidas a los inversores no profesionales. Tengan cuidado ahí fuera.