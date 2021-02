Ayuso propone que el SMI esté exento de impuestos y cotizaciones y un plan de ayudas para empresarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto este martes que el salario mínimo interprofesional esté exento de impuestos y cotizaciones, en el marco de "reformar y regenerar todo aquello que lastra la economía".

Así, según ha expuesto la dirigente madrileña en el 'Foro ABC', "los más desfavorecidos contarían con 850 euros más al año, y los empresarios dispondrían de más recursos para contratar, invertir o afrontar deudas".

A su parecer, "las últimas subidas del salario mínimo interprofesional no solo han destruido decenas de miles de empleos, también han supuesto más impuestos y menos dinero para quien más lo necesita".

"Y cuando en una sociedad es más rentable no contratar que hacerlo, no abrir nuevos negocios que hacerlo, hipotecarse o alquilar, no trabajar que trabajar, ese sistema acaba por colapsar", ha remarcado.

También, ha incidido en que sería buena idea "un plan de ayudas fiscales" a los empresarios. En este sentido, ha hecho hincapié en que "ninguna economía del mundo se ha recuperado de una crisis asfixiándolos".

"Los empresarios no son prestamistas del Estado. Si les obligamos a hacer la declaración trimestral por IVA y a abonar la cuenta cuando les sale a pagar, es de justicia que las devoluciones también se hagan de forma trimestral", ha remarcado.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a fijarse en lo que "funciona", como en países como Alemania, donde ya están aprobando medidas para compensar pérdidas de 2020 con cargo a los impuestos pagados por beneficios pasados.