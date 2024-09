La ayuda de 500 euros que puedes cobrar si estás embarazada: Requisitos, plazos y cómo solicitarla

La maternidad tiene una parte maravillosa que permite a la madre crear un vínculo muy especial con su hijo al mismo tiempo que supone una realización personal. Sin embargo, muchas veces, las circunstancias personales y laborales no la favorecen y hacen que se retrase este momento de tener un hijo más de lo deseado.

Cierto es que España cuenta con una serie de normativas que favorecen hasta cierto punto que las familias puedan conciliar vida laboral y personal.

Hablamos por ejemplo del permiso de maternidad., mediante el cual las madres trabajadoras tienen derecho a un permiso de 16 semanas, de las que al menos 6 deben tomarse sí o sí tras el parto, recibiendo además una prestación equivalente al 100% de su base reguladora.

Del mismo tiempo también disponen los padres para cuidar de sus hijos.

Además las madres pueden solicitar un permiso de lactancia de 1 hora diaria o si lo prefiere solicitar en el trabajo una reducción de jornada para cuidar de sus hijos siempre que estos tengan menos de 12 años.

Y no olvidemos el teletrabajo que ha salido fortalecido tras la pandemia y que permite en muchos casos una flexibilidad horaria que siempre es bienvenida a la hora de equilibrar trabajo y cuidado de un bebé.

AYUDA a la maternidad en MADRID

Conscientes de la dificultad y de los retos que plantea la conciliación, hay Comunidades Autónomas que ofrecen ayudas económicas o prestaciones en especial para aquellas familias más desfavorecidas o que sean numerosas, monoparentales o con pequeños que sufran alguna discapacidad.

Es el caso de la ayuda directa que ofrece la Comunidad de Madrid orientada a "evitar que ninguna mujer joven renuncie a iniciar un proyecto familiar por cuestiones económicas", según explica el portal de la región.

¿qué debo cumplir para solicitarla?

Entre los requisitos, se debe de estar en la semana 21 o más de embarazo a partir del 1 de enero de 2022, tener un bebé o varios en caso de parto múltiple a partir de esa misma fecha o haber adoptado a un menor a partir también de enero de 2022.

Además se tiene en cuenta la edad. No se puede optar a ella si se sobrepasan los 30 años. Del mismo modo se debe contar con la residencia legal en España, así como vivir y estar empadronado en la Comunidad madrileña.

En este sentido, se debe de haber estado al menos cinco años, dentro de los diez años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para calcularlo, según explica la web de la región "se tendrán en cuenta todos los municipios de la comunidad en los que se ha estado empadronado". Y por supuesto, se debe residir en la Comunidad de Madrid mientras se recibe la ayuda.

Los ingresos personales o de la unidad familiar también forman parte de las condiciones. Es decir, podrán optar a la ayuda, solo aquellos que cuenten con una renta anual menor que 30.000 euros anuales de forma individual o de 36.200 como unidad familiar.

A la hora de valorar la solicitud se tendrá en cuenta el IRPF del último período impositivo vencido en el momento de presentarla.

¿a cuánto asciende la ayuda?

Asciende a 500 euros al mes durante 24 meses y hasta que el bebé cumpla los dos años de edad. Si sacamos la calculadora se pueden alcanzar hasta los 14.500 euros por hijo en este tiempo. La ayuda se cobrará desde el quinto mes de embarazo.

Y recuerda que esta subvención es compatible con el desarrollo de una actividad laboral remunerada.

Què trámites tengo que realizar y dónde

En la misma web donde la Comunidad convoca la ayuda podemos ver en rojo el botón 'tramitar'. Si pinchamos en él nos llevará a la página donde cumplimentar on line el formulario.

Si nos quedamos más tranquilos también se puede imprimir el documento en el enlace anterior, rellenarlo y llevarlo de forma presencial a una oficina.

Cuando la administración reciba la solicitud la estudiará para ver si efectivamente tenemos derecho a la ayuda y darán una respuesta en tres meses. Si no recibes notificación alguna, es que no has sido agraciado con esta prestación.