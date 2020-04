Avalancha de ERTES en las asesorías y la Administración paralizada

Están desbordados. Las 11 o 12 horas diarias que trabajan no bastan para solucionar cuestiones o tramitar todas las regulaciones temporales de empleo. El trabajo habitual de asesoramiento, nóminas y contratos, se ha sustituido por preparar toda la documentación para los ERTES, solicitud de desempleo y trámites de las empresas ante los continuos cambios de legislación. Es una auténtica avalancha a la que se suma el gran lío de normativas que se superponen unas a otras, y un caos en la administración que está superada y no tramita los expedientes. Se están haciendo acogiéndose al silencio administrativo.

“El 50% de las empresas que llevamos han tramitado ERTES”

En las últimas 3 semanas algunas asesorías han tramitado ERTES en el 50 % de las empresas que llevan y continúan aumentando porque algunas dieron vacaciones a sus empleados y viendo cómo está la situación tendrán que hacer expedientes de regulación de empleo temporales. Eugenio es responsable de laboral de una gran asesoría de Madrid, tratan con 200 empresas, no sólo PYMES, y cuenta que “el 50% han presentado ERTE, que alcanzan a 1200 trabajadores, más de la mitad de las nóminas que hacíamos” y de todos los sectores, hostelería comercio industria. Viven cada día la angustia de los propietarios y empresarios con continuas llamadas “están desesperados” y desorientados con las novedades que un día sí y otro también anuncia el Gobierno. “Y cada día hay una cosa nueva, cuando terminas lo ERTES empiezas con el cese de actividad de los autónomos, luego empleadas de hogar, exoneración de pago de cuotas”

El caos de los decretos

Tras el confinamiento y el primer decreto muchas empresas no podían trabajar pero tampoco entraban en los supuestos de ERTE. Se dieron situaciones como la de “una inmobiliaria que no podía trabajar porque evidentemente para vender un piso o alquilarlo tenía que acompañar al interesado y naturalmente no le dejaban entrar en las casas, pero no podía hacer un ERTE”. Situaciones kafkianas como la de una empresa exportadora “con un pedido muy importante ha tenido que cerrar mientras trabajadba en un pedido muy importante y ha perdido el negocio”.

La administración no contesta a las peticiones de ERTE

A ello se une el desorden en la administración que no está contestando los ERTES que se presentan, no tienen capacidad. Se están haciendo,confirman a COPE en varias asesorias y gestorías, por silencio administrativo positivo. Si no hay contestación es que es positivo. De todos los que ha presentado Eugenio “y son muchos” sólo han contestado a uno. El resto está en cola pero “los trámites tienen que seguir adelante para que unos y otros puedan cobrar”. El problema es que cuando todo vaya pasando, se vaya normalizando la situación, la Administración puede resolver que algunos ERTE no se ajustaban al decreto de ese momento y pida que se devuelvan los subsidios.

Los primeros subsidios no se cobrarán antes de Mayo

Aún así, los primeros, quienes tienen el ERTE desde mediados de Marzo, “no cobraran el subsidio, que es un 70% del sueldo hasta mayo. Va a haber muchas personas que lo van a pasar muy mal”. Eugenio lleva 32 años asesorando a empresas, nunca ha visto nada parecido y su diagnóstico no es nada alentador. “las empresas no se van a recuperar de la noche a la mañana, van a empezar muy despacito, va a haber muchos tabajadores en situación precaria y vamos a tardar mucho en salir de esto”