El problema de una familia con un niño en silla de ruedas que acabó salvando vidas en IFEMA

Josete es un niño que tiene que usar una silla de ruedas por una parálisis cerebral. Día tras día, sus padres empujan la silla por la calle para que el niño pueda disfrutar del sol y del aire libre. Una rutina que se vuelve cada vez más complicada para los padres, que acaban desarrollando lesiones por el esfuerzo de empujar diariamente la silla.

Un día, viendo el regalo que la hermana de Josete había recibido, un hoverboard, surgió la idea. El padre del niño, junto a un grupo de amigos, desarrollaron un prototipo para adaptar el hoverboard a la silla de ruedas y poder desplazarse con él sin necesidad de andar empujando la silla arriba y abajo todo el día.

Lo que surgió como una idea para mejorar la vida de una familia se transformó en el comienzo de una historia de emprendimiento. "El prototipo cambió totalmente la vida de la familia. Los que antes se peleaban por no sacar al niño al parque, ahora los abuelos, los hermanos, todos querían sacar a Josete. Y además se convirtió en una actividad lúdica, porque los hermanos iban en bicicleta, los padres se iban cambiando, y ampliando muchísimo su radio de acción. Ya no era solo ir al parque. Era ir al colegio, viajar los fines de semana y ampliar mucho sus actividades lúdicas y sociales". Lo explica Ignacio Estellés, CEO de MOOEVO, la empresa que surgió a partir de esta historia.

El padre de Josete y sus amigos pensaron que este sistema podía ayudar a muchas familias en situaciones similares: "Vamos a patentar este sistema y a ofrecer sus beneficios a mucha más gente que lo necesita. Poco a poco, del entorno nos fueron pidiendo más prototipos y pensamos 'vamos a crear esta empresa, a vender en serie' y a aportar soluciones a las personas con movilidad reducida".

La pandemia lo cambió todo

Cuando la empresa apenas había empezado a andar, se encontraron con la primera gran dificultad. La pandemia lo paró todo. "En ese momento, nosotros tenemos un stock, y decidimos pararlo todo. Y vimos en el telediario que estaban montando en IFEMA un hospital de campaña. Fuimos allí y les ofrecimos nuestras sillas motorizadas y quedaron maravillados. Y nos dijeron 'traed todas las que tengáis'. En ese momento teníamos 30 en stock".

Las sillas permiten a los sanitarios, que están sometidos a un enorme estrés, reducir su actividad física: "De cada cama había 400 metros hasta la siguiente ducha o hasta los rayos X. Los sanitarios hacían 22 kilómetros en un día, muchas veces cargados con personas enfermas. Los médicos tenían que ir cama por cama a recoger todas las muestras de las analíticas".

Su contacto con el personal sanitario les hizo descubrir una nueva necesidad: "De pronto, veo a un señor vestido de médico, pasar con una silla de ruedas y una caja de cartón atada con celo. Y me dice 'necesito a toda prisa llevar estas muestras al laboratorio'. Y yo pensé 'vamos a intentar hacer esto de otra forma'. Correos nos puso una serie de carritos para que pudiéramos repartir las analíticas".

El sistema también dio a los enfermos la posibilidad de dar el primer paso de una nueva vida tras su experiencia hospitalaria: "La salida de los enfermos que daban de alta era en el pabellón 10, a un kilómetro y medio de la salida de IFEMA. Estos enfermos, en marzo, en abril, con frío, con lluvia, salían cargados de bolsas, cansadísimos, personas mayores, desorientados, y no había nadie que les ayudara. Nosotros íbamos allí con los voluntarios, los poníamos en la silla e íbamos constantemente haciendo los trayectos".





Encontrar una necesidad no cubierta, el principio de un negocio

Estar atento a las necesidades de los demás y adaptarte a los cambios en el entorno, como han hecho Ignacio y MOOEVO, son la clave para que una historia emprendedora se transforme en una historia de éxito, como explica el experto en emprendimiento, Jesús Vega: "La principal pregunta que nos debemos hacer es qué es lo que quiere la gente. Para lo cual hay que escuchar muy bien. Yo cuando hablo con mis amigos siempre me estoy preguntando 'qué quiere esta persona', 'qué le haría feliz'".



Emprender es un camino complicado, que requiere de mucho compromiso: "Emprender implica tener que preocuparse las 24 horas del día del negocio y estar dispuesto a motivarte a ti mismo. Si no estás dispuesto a darlo todo por tu idea, búscate otro camino".

Tres claves para emprender

Si estamos dispuestos a darlo todo y nos decidimos a dar el paso, Jesús Vega, experto en emprendimiento, nos da en el siguiente audio tres consejos para que este emprendimiento salga adelante con éxito.

Audio





Básicamente, consistiría en:

Validar la idea : todas las ideas son buenas en la cabeza, a la hora de sacarlas al mercado, ya no son tan buenas. Hay que hablarlo con amigos, familiares o posibles clientes.

: todas las ideas son buenas en la cabeza, a la hora de sacarlas al mercado, ya no son tan buenas. Hay que hablarlo con amigos, familiares o posibles clientes. Buscar alianzas : gente que te ayude en un interés mutuo. Que sean capaces de hacerte el camino más fácil.

: gente que te ayude en un interés mutuo. Que sean capaces de hacerte el camino más fácil. Ser realista: no despistarnos con sueños, con aficiones. No hay negocio fácil. El camino está lleno de imprevistos.





La España vaciada, oportunidad para emprender

La pandemia y el mundo digital han cambiado la forma de trabajar y eso es una oportunidad para muchos emprendedores. Vivir en un pueblo reduce los costes y permite un ritmo de vida más sosegado. Lo sabe bien Pablo Franco, que abandonó Huesca para marcharse a vivir y a emprender a Sabayés, un pueblo de apenas 28 habitantes en la localidad de Nuena: "Llevaba muchos años queriendo vivir en el mundo rural, pero por el trabajo que tenía no era posible. En un momento dado, dejo los medios y me monto mi primer negocio a tiempo completo. Voy aprendiendo sobre el emprendimiento, consigo irme a vivir al mundo rural y cuando llega la pandemia decido que, cómo la pandemia lo permite, puedo volver a trabajar en la Comunicación desde mi pueblo".

Pablo aconseja al que decida marchar al mundo rural que sea consciente de lo que le espera: "Para mí es calidad de vida, pero hay personas a las que puede no atraerles. Es un ritmo distinto, estás en contacto con la naturaleza, eres más consciente del paso de las estaciones. Cuando tienes un trabajo creativo, esta tranquilidad te permite desarrollar la creatividad".

Emprender en el mundo rural es una oportunidad, pero hay que tener en cuenta una serie de factores que explica Pablo en el siguiente audio.

Audio





Los negocios que mejor funcionan en el mundo rural

Para triunfar emprendiendo en el mundo rural, hay que seleccionar bien la actividad que se realiza, y, sobre todo, escuchar a los vecinos y saber qué es lo que necesitan: "Hacerte una idea del entorno en el que te mueves, preguntar a las personas con las que vives y ver qué hace falta. Hace falta mucha atención a las personas mayores y hace falta digitalizar el medio rural. Algo tan sencillo y tan cotidiano como relacionarnos con la Administración. La brecha digital es enorme y por ahí surgen muchas oportunidades. También la economía de los cuidados, atención a la dependencia... Al final lo que se intenta es que las personas puedan envejecer en sus pueblos. Hay personas que cuando envejecen no pueden seguir viviendo en su pueblo porque necesitan cuidados".

La edad no es obstáculo para emprender

Precisamente, las personas mayores son el sector de la población que menos se asocia con el emprendimiento, que tendemos a vincular a jovencitos con el último modelo de iPhone y enganchados a las charlas TED y las criptomonedas. Un ejemplo de que cualquier edad y situación es buena para comenzar una nueva etapa es el pintor Ataulfo Casado. ATA, como le conocen sus amigos, perdió la visión por una retinosis pigmentaria y tuvo que dejar de pintar.

Durante 10 años, tuvo que abandonar su profesión y pasión, hasta que un día se le ocurrió una idea: "No tiré la toalla, y se me ocurrió una idea. Buscar a una persona a la que yo le decía el nombre de cada color y con una cuchara me ponía una cantidad del color y con ello podía pintar. Me mandaron a un voluntario y salió todo estupendamente bien".

Luis fue el encargado de ayudarle: "Un joven venezolano muy humilde. Un día me dijo 'he conocido a una chica que me gusta, y no sé si yo le gusto a ella' y yo le dije 'tú mírala a los ojos y si se ruboriza y aparta la mirada, es que vas bien'".

A través de una web, Ataulfo dio a conocer su trabajo y comenzó a dar salida a sus cuadros y consiguió tener una segunda vida profesional como pintor. Por eso, lanza este consejo a personas que se encuentren en una situación similar a la suya.

Audio





Trabajo, escucha e innovación: claves para emprender en 2022

Los emprendedores consultados coinciden en los requisitos más importantes para llevar a cabo un emprendimiento de éxito: compromiso con una idea, investigar las necesidades de tus potenciales clientes y desarrollar productos que cubran esas necesidades. Independientemente del sector en el que se decida emprender.