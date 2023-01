La ausencia de operaciones en Wall Street sume en el letargo a la Bolsa española

La Bolsa cierra el lunes con el índice Ibex 35 muy plano en 8.880 puntos. Han lastrado al mercado los bancos (no todos) y las empresas relacionadas con el turismo y los viajes (no todas). Hoy ha sido un día un tanto atípico, porque no han abierto los mercados de Wall Street. En Estados Unidos se celebra el día de Martin Luther King. A efectos prácticos la semana financiera comenzará mañana. Los próximos días llegarán cargados de importantes referencias macro y micro económicas. La más destacada es el IPC del conjunto de la zona euro, que se publicará este miércoles. Se espera que empiece a moderarse el ritmo de crecimiento de la inflación. Según la última referencia conocida la inflación se encuentra en los países del euro en el 9,2 por ciento. Muy lejos todavía del objetivo del 2 por ciento que maneja el Banco Central Europeo.

Mañana se conocerá el índice ZEW de confianza inversora en Alemania, una referencia que los analistas suelen vigilar con atención y más ahora que la economía germana está enfriándose. Además, mañana se conocerán los IPC de Alemania, Italia y Reino Unido. Son los datos definitivos de diciembre. Y mañana desde Estados Unidos llegarán los resultados de gigantes como Goldman Sachs o Morgan Stanley.

El miércoles, junto con el IPC de la zona euro, se conocerán en Estados Unidos la producción industrial, las ventas al por menor y los precios industriales. El jueves arranca en España una nueva temporada de resultados empresariales con las cuentas trimestrales de Bankinter. Los expertos estiman un beneficio neto del orden de 120 millones de euros en el cuarto trimestre de 2022, lo que llevaría la cifra en el conjunto del año hasta los 550 millones. Y el viernes, tercer viernes de mes, es día de vencimiento de los contratos de opciones y futuros. Hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, ha ha elevado nueve décimas su estimación para el PIB de cierre del año pasado, hasta el 5,3 por ciento, Para el ejercicio recién indiciado este organismo espera un crecimiento del 1,6 por ciento. Para la inflación la Airef pronostica una media del 8,4 por ciento en 2022 y del 4,2 en 2023.

En los demás mercados, el petróleo del Mar del Norte supera los 84 dólares por barril. Se ha encarecido cerca de un 7 por ciento en pocos días, empujado por las mayores compras de crudo y carburantes por parte de China. Hace diez días se pagaba a 79 dólares. En el secundario de deuda, baja el rendimiento de los bonos españoles a diez años hasta el 3,15 por ciento. El Tesoro volverá esta semana al mercado en dos ocasiones en busca de financiación. Mañana colocará letras a 3 y 9 meses y el jueves venderá deuda a medio y largo plazo. En las divisas el euro se mantiene firme al dólar. El mercado descuenta que la Reserva Federal reducirá en breve la velocidad de subida de sus tipos de interés. El euro se cambia por encima de 1,08 dólares. Los analistas de Morgan Stanley esperan ver al euro a finales de año en torno a 1,15 dólares. La fortaleza relativa del euro abarata la factura del petróleo, que se paga en dólares en los mercados internacionales, pero perjudica a las empresas exportadoras europeas. En los metales preciosos, el oro sigue con su buena racha. Se paga a 1.918 dólares por onza, su precio más alto desde la primavera del año pasado.