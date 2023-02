Asesoría para crear online una empresa en España

Aunque dar los pasos correctos son siempre los mejores aliados para que dicho sueño no tenga ningún tipo de fisuras. De manera que debemos decirte que no estarás solo o sola en tu nuevo comienzo.

Una asesoría para empresas es uno de esos primeros pasos de los que hablamos. Porque lo mejor es dejarte guiar para que las leyes laborales así como los impuestos no sean un problema para ti.

¿Cómo crear una empresa online en España?



Actualmente, es muy sencillo y económico montar una empresa de manera telemática en España. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Hacer la reserva de nombre de la sociedad en el Registro Mercantil

2. Descargar, cumplimentar y enviar el formulario de constitución de sociedades

3. Hacer el aporte de capital de 3.000€ (también puedes aportar solo bienes por 3.000€)

Pincha en el siguiente hipervínculo (asesoría para empresas) pon tu correo y desde Creación Empresa Madrid, te enviarán el formulario para constituir tu SL de forma telemática.

Siempre es mejor dejar un tema tan complicado en manos expertas, ya lo sabes. Así que, partiendo de ello, vamos a ver cuáles son los requisitos que tienes que ir realizando.

Planificar tu idea y analizarla antes de crear online una empresa



Es cierto que la idea o sueño lo tenemos claro, pero a veces hay que pisar en tierra firme para comenzar a darle forma. Así que, comienza por dedicarte unos momentos a planificar tu idea. Para ello debes tener claro qué tipo de empresa será porque necesitas estudiar los tipos de mercados así como la competencia a la que te enfrentas. Es cierto que en internet todos y todas tenemos cabida pero hay que trazar una serie de objetivos y superarse cada día. Porque solo así conseguiremos darnos más visibilidad.

Partiendo de ello, necesitamos hacer una especie de esquema a modo de inventario de todo cuanto necesitamos para poner nuestro negocio en marcha. Cuanta más organización tengas en este punto, mejores serán los resultados porque no dejarás ningún cabo suelto.

Cumplir con los trámites que se exigen para la creación de una empresa

Esta es la parte más complicada, sin duda. Porque somos muchos que no tenemos ni idea por dónde comenzar y realmente estos trámites son cruciales. Entonces, ¿Qué es lo que podemos hacer para crear una empresa online? Pues dejarnos aconsejar por los expertos en forma de asesoría. Es la única manera de saber que estamos en buenas manos y que no nos faltará ningún tipo de papel que pueda darnos más de un quebradero de cabeza si llegara a ocurrir. Además, ellos sí que sabrán cómo asesorarte en cada momento, realizando las altas necesarias como puede ser en Hacienda o como Autónomo en un tiempo récord para que tu negocio pueda ir despegando cuanto antes. Tener guardada la espalda es uno de los alivios que, como empresario, necesitas desde el momento uno. Así que no quieras hacerlo todo tú porque creas que te vas a ahorrar un buen dinero, ya que a veces en pasos importantes como este, es totalmente necesario pagar lo estipulado y olvidarnos del tema. ¿No lo crees asi?

Elegir y registrar el dominio

A veces ocurre que tenemos un nombre en mente para nuestra empresa pero ya no está disponible. Así que, siempre tienes que estar abierto o abierta de miras. Para ello, hay que contactar con el Registro Mercantil Central y allí averiguarás todo sobre ese nombre que te ronda la cabeza. Recuerda que siempre debe ser algo que tenga gancho, pero no con demasiadas palabras o letras, porque necesitamos que los clientes lo recuerden. Cuando algo sí tiene ese gancho y es fácil de memorizar, entonces tendremos más opciones de éxito. Claro que todo ello también saben y mucho en tu asesoría de confianza.

Una vez que tengas todo esto, es el momento de acudir al Registro Mercantil Provincial y registrar tu nueva empresa. Aunque no tienes que hacerlo acto seguido, sí que tienes un plazo estipulado que es alrededor de un mes.

Cumplir las normativas digitales

Porque si pensabas que por ser tu empresa podrías hacer todo lo que quieras, estás equivocado. En el mundo digital también existen una serie de normas o normativas de obligado cumplimiento. Porque como bien sabes, el crear online una empresa implica que llegues a muchos clientes, que puedas conseguir sus datos y sus direcciones de email. De ahí que la protección de datos es algo sumamente importante de seguir a rajatabla. Siempre es importante que, en algún sitio de tu web, lo pongas por escrito. Ya que esto dará mucha más confianza a todos y todas que entren a comprar o que simplemente se acerquen a mirar tus productos.

Elegir entre los diferentes tipos de empresas que se pueden crear

Ya vas conociendo los pasos que debes dar para crear online una empresa en España. Pero dentro de ella, hay varios tipos. En las asesorías también te pueden dar la información que necesitas de manera precisa pero te diremos que por un lado está el autónomo o le podemos llamar el empresario individual. Pero en ocasiones también te puedes encontrar con la conocida como sociedad civil que la podemos definir como un contrato de colaboración entre dos o más personas que tanto pueden ser socios capitalistas como industriales. Por otro lado, tampoco nos podemos olvidar de las empresas de sociedad limitada. ¡Debes elegir cuál será la tuya!

Plataforma E Commerce

Una gran ayuda para tu empresa que podemos definir como un sistema de software que está destinado a realizar tanto compras como ventas en él. Según tus necesidades puedes elegir los métodos de pago y optar por tener unas buenas bases de datos. Ya que todo ello te permitirá disfrutar de una buena organización tanto para ti como para tus futuros clientes. Les permitirá mejorar su experiencia, reducir todos los problemas y que la compra se lleve a cabo de una manera mucho más rápida y efectiva.

Apostar por un buen marketing

En un primer momento seguro que no lo pensarás tanto porque quizás tienes otras muchas cosas en las que centrarte y en las que gastar tu dinero. Hoy en día con las redes sociales podemos darle gran visibilidad a nuestra empresa. Pero si quieres dar un paso más allá, siempre puedes dejarte llevar por una serie de anuncios en dichas redes sociales, con los que generarán mucho más tráfico. ¡Ahora ya sabes cuáles son los pasos más importantes para crear online una empresa en España!