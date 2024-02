Los requisitos que debes cumplir para solicitar la ayuda para cambiar tus electrodomésticos: hasta 450 euros

Lavadora, lavavajillas, horno, nevera... concebir una vida sin electrodomésticos resulta prácticamente imposible. Nos facilitan nuestra existencia pero también su uso frecuente implica con el tiempo un desgaste que a la larga impone un gasto.

Bien es cierto que son pocos los que se lanzan a la búsqueda de uno nuevo antes de que se rompa el que ya tienen, salvo aquellos que prefieran aparatos más eficientes que les permitan rascar unos eurillos en su factura de la luz. Pero quizás si se nos presenta la oportunidad de una ayuda, nos lo pensemos.

Plan renove

Hablar de ayudas en este caso, es hablar de los planes Renove, iniciativas generalmente de los gobiernos que buscan promover el cambio de algunos servicios. En el caso de los electrodomésticos,se trata de sustituir los viejos por modelos más eficientes desde el punto de vista energético, ya sea a través de financiaciones, descuentos o bonificaciones.

Estos cambios no solo buscan minimizar las emisiones de carbono al comprar electrodomésticos más modernos y respetuosos con el medio ambiente, también ayudan a dinamizar el sector de la fabricación y la venta de electrodomésticos y como decíamos, a reducir el gasto energético de los consumidores.

Como muestra un botón. El plan Renove de Electrodomésticos 2022 de La Rioja alegró la vida a cientos de familias que pudieron hacerse con 2.331 electrodomésticos nuevos. También a los 43 establecimientos que se los vendieron.

¿Y cuáles fueron los más demandados?

El pódium se lo llevaron las lavadoras, seguidas de los lavavajillas, las placas de cocina y los hornos. A más distancia, losfrigoríficos, secadoras, campanas extractoras, lavadoras-secadoras y congeladores.

Para este año también hay comunidades que han apostado por estos planes. Es el caso de Galicia, que desde la pasada semana ya permite acceder a las nuevas ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos 2024.









Plazos

Según detalla el Instituto Energético de Galicia, el plazo para solicitar las ayudas que ha empezado ya, termina el próximo 30 de septiembre o hasta agotar los fondos.

Requisitos

La ayuda está destinada a los electrodomésticos de viviendas situadas en Galicia. Para beneficiarse habrá que tramitar la solicitud a través de las entidades colaboradoras adheridas que figuren en el listado que se publique en la página web del Inegal,

Además son subvencionables los electrodomésticos que van destinadas a determinadas tipologías de electrodomésticos.

Incluye a los frigoríficos y frigoríficos-congeladores con clasificación energética A, B, C o D, congeladores con clasificación energética A, B, C o D, lavadoras A o B (Incluye lava-secadoras siempre y cuando tengan una calificación para lavado A o B), lavavajillas A, B o C, placas de inducción total, es decir, aquellas que incluyan solamente tecnología de inducción, no mixtas.

Ten en cuenta que para acceder a esta ayuda debes de entregar el electrodoméstico viejo a un "gestor autorizado".





Cuánto me pagan

La cantidad de esta ayuda, según explican en este organismo, no podrá ser superior al 25% del precio del electrodoméstico para un consumidor general, del 50% para los vulnerables y del 75% en el caso de aquellos que sean vulnerables severos.

De esta manera para un consumidor general las ayudas pueden oscilar en una horquilla que va desde los 100 a los 150 euros dependiendo del tipo de electrodoméstico, teniendo en cuenta que los frigoríficos suelen recibir una ayuda más alta y las placas, la más baja.

Para un consumidor vulnerable severo, oscilaría entre los 300 y los 450 euros por el electrodoméstico.

Una persona eso sí "solo podrá recibir ayuda por la sustitución de un único electrodoméstico de cada una de las tipologías de equipos incluidos y con un máximo de dos electrodomésticos por beneficiario".

Además, aquellos que hayan sido beneficiados en ediciones anteriores "no podrán repetir la misma tipología de electrodoméstico subvencionado con posterioridad al 1 de enero de 2020".

