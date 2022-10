El PP advierte de que subir impuestos fomenta la fuga de capitales de España

El Partido Popular ha advertido de que la propuesta fiscal del Gobierno y en concreto el impuesto a las grandes fortunas va a fomentar "la salida de capitales de España", una situación que en su opinión "sí va a afectar a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales".

Así lo ha indicado este lunes en una rueda de prensa el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien se ha preguntado si "esta subida de impuestos ha significado que los españoles estén mejor" y "si su cesta de la compra le va a ir mejor porque expulsemos a gente con alto poder adquisitivo de este país".

"¿De verdad alguien piensa que eso no le va a afectar?", ha añadido el dirigente popular, quien ha asegurado que si el Gobierno recauda 5.000 millones menos "sí se pone en peligro la sanidad, la educación y las políticas sociales".

Ha asegurado que "muchos despachos están recibiendo llamadas para trasladar su residencia fiscal o gente de fuera que quería venir a España, ante estos anuncios, deciden que se marchan a un territorio tan cercano como Portugal".

Ha considerado que el llamado "impuesto de solidaridad" invade competencias y es una "acción reacción" ante la supresión del tipo de patrimonio en Andalucía y la rebaja fiscal de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, aunque no ha aclarado si el PP interpondrá un recurso, como ya ha anunciado que hará Madrid, con el argumento de que no se pueden pronunciar hasta que no tengan el "texto".

El principal partido de la oposición ha denunciado además que el plan fiscal del Gobierno "castiga" a las "clases medias" porque no contiene medidas para los que ganan más de 21.000 euros. Subraya Bravo que quienes ganan "1.550 euros no son ricos y sin embargo están fuera de cualquier tipo de propuestas".

Cinco millones quedan fuera tomando como ejemplo la propuesta del PP de deflactar el IPRF por debajo de 40.000 euros, más de siete con el umbral usado por Puig, de 60.000, y todo ello cuando deflactar, subraya el PP, no es "bajar impuestos" sino no subirlos a causa de la inflación.

Además, Bravo ha recordado que el Gobierno lleva recaudados en lo que va de año 27.000 millones de euros, una cantidad muy superior a los 9.000 que tenía previsto, por lo que es el momento de "hacer un esfuerzo" y "ayudar a las familias".

El PP propone actualizar el sistema fiscal al siglo XXI con medidas como deflactar IRPF con efecto retroactivo a 1 de enero de este año, bajar el IVA a productos básicos o aplicar las rebajas a las rentas superiores a 21.000 euros, que podrían llegar "hasta 40.000 o 60.000 euros", ha dicho Bravo.

Preguntado por la posibilidad de que España entre en recesión, el dirigente popular ha considerado que "el escenario no es el mejor", con un encarecimiento de las hipotecas y de la cesta de la compra, además de continuas revisiones a la baja del crecimiento económico previsto.