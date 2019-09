¿Abocados a una nueva crisis? Los indicadores económicos activan todas las alertas

El dato de empleo del mes de agosto ha sido el último que ha activado todas las alertas. El número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumentó en ese mes en 54.371 personas respecto a julio, el mayor incremento en ese mes desde 2010. De acuerdo con los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el número total de desempleados se situó en agosto en 3.065.804. El aumento mensual del paro en agosto supera los registrados en ese mismo mes de 2018 (47.047 personas) y 2017 (46.400 personas) y, especialmente, los de 2016 (14.435), 2015 (21.679) o 2014 (8.070 personas). La venta de coches también va a la baja. En España, durante el pasado mes de agosto, se matricularon 74.490 turismos y todoterrenos, es decir, un 31% menos que el mismo mes del año pasado. Se trata del cuarto mes consecutivo a la baja. Una situación que no es nueva y que ya se podía intuir cuando, tras los primeros 20 días de agosto, las matriculaciones habían experimentado una caída del 37%.

Pero los dos datos de esta semana no son los únicos que advierten de que el ciclo económico está cambiando y que España sufre un grave riesgo de padecer otra crisis. Todos los sectores que ya se están resintiendo. Los últimos indicadores van a la baja (pedidos, cifra de negocios...) Sufre especialmente el sector de la automoción, pero también el siderúrgico, el químico o los bienes de equipo. Pasa factura la guerra comercial, la amenaza y la previsible recesión en Alemania.

Un ejemplo claro es Izar Cutting Tools, una empresa de máquina herramienta vizcaína, de Amorebieta. Tiene 200 empleados. Exporta el 70% de su producción a 90 países. Su gerente Carlos Pujana cuenta a COPE que desde hace un año notan un cambio de tendencia. Comenzó con las amenazas de Trump a China, pero tampoco ayuda la situación de Irán, Brasil o Rusia donde venden. Aquí en España afirma que la cosa iba bien hasta junio pero que desde entonces la cosa ha empeorado bastante. "El mercado nacional se venía comportando bien. Sorprendentemente bien porque el panorama político no está para echar cohetes. Este año hasta junio ha crecido razonablemente, pero en julio y agosto esto se está ralentizando bastante", ha contado a COPE. No alcanzarán los objetivos previstos. De momento no se plantean recortar plantilla pero tampoco van a contratar nuevo personal.

El turismo también se frena. En julio vinieron a España 2.160.000 británicos y 1.240.000 alemanes. Cifras que preocupan porque suponen el segundo descenso en un mes de Julio y también es negativo el saldo acumulado del año. La llegada de extranjeros se redujo en cuatro de los principales destinos, especialmente en Canarias con una caida del 7,9% . En Cataluña se redujo un 2,1%, en Baleares descendió un 3,5% y en Andalucía un 5%

Las incertidumbres con el Brexit y la devaluación de la libra hace que los británicos hayan perdido poder adquisitivo. En Alemania, por su parte, la amenaza de recesión frena los planes de vacaciones y todos miran hacia Turquía, o Túnez, destinos más baratos. COPE ha hablado en Canarias con algunos hoteleros que confirman estos descensos: “Los touroperadores han programado más vuelos a esas zonas y vamos a seguir con caídas”, afirman.

Pilar Grande, Directora de internacional de un Hospital en Gran Canaria que habitualmente atiende a muchos pacientes extranjeros, también constata el descenso. “Efectivamente hemos notado este año ya una bajada no muy pronunciada entre británicos y más pronunciada en alemanes. Hemos atendido a menos pacientes” Confirma que hay mucha preocupación en una zona en que elñturismo es el auténtico motor de la economía. Ademas, explica las complicaciones que habrá. en materia sanitaria. "Si se van dando un portazo con un Brexit duro, su tarjeta sanitaria europea no les va a servir y pasaran a ser pacientes privados. Ellos tendrán un problema pero en los servicios concertados y públicos también lo tendremos porque habrá que cobrarles y no podremos atenderles por la seguridad social”, ha explicado Pilar.