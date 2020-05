Ábalos admite que las aerolíneas necesitarán "refuerzo" financiero a futuro

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha admitido este lunes que las aerolíneas necesitarán "refuerzo" financiero y "ayudas de tesorería" a futuro, pero ha añadido que se trata de un problema en toda Europa, por lo que todos los gobiernos trabajan en esta dirección.

Además de las medidas que ya se han puesto en marcha en España de apoyo a las líneas aéreas, a través de las líneas del ICO y de instrumentos de financiación sindicada con el propio instituto público, "es posible" que necesiten refuerzo de esas mismas líneas a corto plazo.

En una rueda de prensa en Moncloa con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el ministro Ábalos ha explicado que también necesitarán ayudas de tesorería para el futuro, más si no recuperan la actividad por razones de fuerza mayor, por lo que el Gobierno está "muy en contacto" con las empresas.

Este es un problema que se extiende a todos los países europeos, por lo que los gobiernos están lanzado distintos tipos de ayudas de liquidez, ha dicho Ábalos, que ha añadido que están trabajando de forma coordinada, especialmente con los ejecutivos de Alemania, Franca e Italia en este asunto.

Además, ha instado a las autoridades comunitarias a establecer normas para todos los países miembros sobre la vuelta a la normalidad de las aerolíneas, aunque si no lo hacen "España tendrá que marcar sus condiciones".

La vuelta del sector turístico a la actividad depende, sobre todo de la conectividad aérea, porque es la vía más utilizada por los turistas y está muy relacionada con los planes de desescalada.

Para la vuelta a la normalidad es preciso garantizar la seguridad sanitaria en los países de origen y ese marco debería establecerse de forma coordinada en el seno de la UE, que ha anunciado que se plantea establecer estas normas el próximo día 13. "Si la UE no lo hace con prontitud, España tendrá que marcar sus condiciones" ha añadido.

Preguntado por los medios, Ábalos ha desmentido que el Gobierno haya intervenido para frenar un intento de Air France de hacerse con Air Europa y dejar así fuera a Iberia, que en octubre pasado había pactado la compra de la compañía de Globalia por 1.000 millones de euros. "Me imagino que será más un especulación, pero el Gobierno no ha intervenido. Air Europa no nos ha pedido nada", ha dicho. EFE