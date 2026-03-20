Repsol aumenta sus descuentos a clientes particulares y transportistas a través de Waylet y Solred

Repsol ha puesto en marcha nuevas medidas de apoyo a sus clientes, consistentes en duplicar los descuentos en carburantes en un entorno de incremento de precios. Esta decisión responde al fuerte aumento de las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo, una situación provocada por el conflicto en Oriente Medio. La medida busca ayudar a sus clientes y reforzar su compromiso con quienes confían en su red de estaciones de servicio.

Ahorros de hasta 40 céntimos por litro

Desde el sábado 21 de marzo hasta el 6 de abril, ambos inclusive, Repsol duplicará los descuentos para los clientes que utilicen su aplicación de pago y fidelización, Waylet. Los usuarios que paguen con esta app en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de la compañía en España podrán acumular ahorros de hasta 40 céntimos de euro por litro de combustible, una cifra que variará en función de las energías que cada cliente tenga contratadas.

La compañía ha destacado que da un paso adelante en su sector, al ser la primera en anunciar descuentos significativos, una acción similar a la que ya realizó con motivo de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Con esta decisión, Repsol refuerza su compromiso con los consumidores en momentos de tensión en los precios de los combustibles.

Apoyo a los profesionales del transporte

Para los profesionales del transporte y autónomos, Repsol aplicará un descuento adicional de 5 céntimos por litro a quienes utilicen la tarjeta Solred. La compañía ha confirmado que esta medida es compatible con las bonificaciones que ya reciben estos colectivos, reforzando así su apuesta por un sector esencial para la actividad económica del país.

Solred es la mayor tarjeta profesional en España, con una cartera que supera los 250.000 clientes y los 2 millones de tarjetas activadas. Este descuento adicional supone un alivio directo para un colectivo clave en la economía nacional.

Una oferta multienergética integral

Estos descuentos se enmarcan en el programa Planes Energías, que integra soluciones de combustible, electricidad, calefacción, solar y movilidad eléctrica. Este ecosistema constituye una oferta multienergética única en España y permite a los clientes acumular ahorro en todos sus consumos energéticos, además de centralizar sus necesidades en un único proveedor.

Waylet, con más de 10 millones de usuarios, está diseñada para facilitar el día a día de los clientes. La aplicación no solo permite pagar repostajes y compras en las estaciones de servicio, sino que también se puede utilizar en puntos de recarga eléctrica, parkings, parquímetros y para pagar servicios de lavado o realizar compras en una amplia red de marcas colaboradoras.