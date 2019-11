Demostrado: es posible dar la vuelta a España en vehículo eléctrico

ENDESA ha conseguido superar con éxito el reto de recorrer la península en un coche eléctrico sin parar salvo el tiempo necesario para recargar. Demostrar que se puede ir sin problemas por ejemplo desde Ávila a Salamanca, o a Madrid con total autonomía y que estos vehículos no “sirven” sólo para las ciudades, era el primer objetivo del llamado E-RETO de la compañía.

Un periplo de ocho días con veinte conductores que ha servido también para testar la red de repostaje, todavía incipiente. Tras salir de la sede de ENDESA en Palma de Mallorca hoy han llegado a Madrid después de 7.000 km en los que no ha faltado algún apuro para alcanzar un punto de recarga, o alguna demora al encontrárselo ocupado. Elena Bernárdez directora de movilidad eléctrica de ENDESA, ha explicado a COPE que “hemos aprendido lo que se puede hacer realmente porque a veces nosotros mismos nos ponemos las trabas”. Reconoce que todavía no es tan fácil como con un vehículo de combustión interna, pero “estamos trabajando para que no sea así, desplegando la infraestructura para facilitar el cambio a la movilidad eléctrica”.

DESPLIEGUE DE LOS PUNTOS DE RECARGA

Los puntos de recarga representan la mayor inquietud de quien opta por un coche eléctrico. Ahora un largo viaje requiere una gran planificación para no "quedarse tirado". El futuro más sencillo está llegando. El plan de infraestructuras de recarga de ENDESA prevé la instalación de aquí a 2.023 de 6.500 puntos públicos, que unidos a los 2.000 ya disponibles en ciudades de más de 35.000 habitantes y en 15.000 km de carreteras, llegarán a ser 8.500, para acompañar el crecimiento del mercado del vehículo eléctrico.

Habrá puntos en centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio y, por supuesto, vías públicas. “La convicción la tenemos, la estrategia está clara, - dice Elena Bernárdez- la inversión está comprometida y el equipo está por ello, así que es una cuestión de tiempo”. Esperan que a finales de año que viene ya haya una red “comprensiva” y sea fácil viajar en largas distancias con vehículo eléctrico.