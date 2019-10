La segunda jornada en coche eléctrico se adentra en Castilla-La Mancha

COPE junto con ENDESA está recorriendo España de punta a punta para ver si es posible completar la ruta en coche eléctrico. Una aventura en la que se pretenden recorrer más de 2000 kilómetros que hará escala en diversas ciudades y pueblos de nuestra geografía. La primera jornada discurrió entre el Cabo de Gata y Tabernas, en Almería. Esa pequeña localidad es el lugar de partida de la segunda etapa del viaje.

Tras salir del hotel temprano con una autonomía cercana al 80% pasamos junto a la Plataforma Solar de Almería, el mayor centro de investigación dedicado a las energías solares de concentración. Un lugar que pone de manifiesto la capacidad que tiene nuestro país a la hora de producir energía de carácter sostenible. El pasado año 2018 el peso que tenía la energía renovable sobre el total era del 46,7%. Una tendencia al alza con un predominio de la energía eólica con un 22,6% seguido por la hidráulica con un 16,4%, la solar fotovoltaica con un 4,5%, y la solar térmica con un 2,2%.

El siguiente alto en el camino es Murcia, en donde realizaremos una carga rápida con la que afrontar la etapa que debería finalizar en Consuegra, una pequeña localidad cercana a Toledo. El viaje hasta la capital murciana discurre sin mayor problema.

Buscar cargadores en el camino es algo rápido y sencillo gracias a las aplicaciones para móviles, como JuicePass, que incluso te permiten realizar reservas previas para poder asegurarte su disponibilidad a la llegada e incluso pagar con tu tarjeta de crédito sin necesidad de hacerte socio ni ser cliente, algo que supone una ventaja a la hora de planificar una ruta.

Desde allí el siguiente punto de carga hasta el punto final del día es Albacete, en donde a pesar de que no hay puntos de carga rápida, sí lo había de 11kWh, aunque finalmente no ofrecía tanta potencia. Las alternativas, de momento, en las ciudades no son tantas por eso, tan importante es encontrar cargadores allí donde se necesiten como que estén a pleno funcionamiento cuando llega el usuario. Es por ello que Endesa en su plan de infraestructura de acceso público, quiere que el 75% de la población tendrá recarga en su ciudad a finales de 2020, y saturar los núcleos urbanos con más de 5.000 puntos de recarga adicionales en los siguientes 3 años. Este pequeño incidente nos obligó a

hacer noche en Albacete, algo que estamos casi convencidos que en un año no habría sucedido.