¿Qué es StampyMail?

StampyMail es la última locura a la que nos hemos aventurado. Una startup centrada en evolucionar las capacidades del e-mail para aprovecharlo al máximo y mejorar nuestra comunicación empresarial tanto desde el ámbito del marketing como de la seguridad legal.

Tenemos una vertical centrada en la gestión de las firmas corporativas de una empresa y las realización de campañas sobre las firmas, aprovechando cada email que enviamos de forma orgánica cada día y aportando métricas precisas de las mismas y otra centrada en la certificación de los emails y documentos que se envían por email con un potente diferencial de mercado, somos capaces de certificar sin saber lo que nuestros clientes envían, máxima confidencialidad, todo esto apoyado con tecnología blockchain.

¿A qué mercado vais dirigidos?

Nuestra experiencia venía de la pyme, pero en este nuevo desarrollo, hemos querido apostar por nuevos mercados y vamos orientados a la gran empresa, aunque no perdemos de vista la pyme y los tenemos presentes en nuestro escalado, nuestro foco está claramente en la gran empresa.

Era importante salir también de la zona de confort en búsqueda de nuevos retos y aprendizajes. En este sentido el estar en Lanzadera nos está ayudando mucho a conocer otros proyectos y nutrirnos de sus experiencias.

¿Como ves el emprendimiento?

Emprender debe ser algún tipo de locura que llevamos dentro y que la tenemos que sacar. Veo emprender como una forma de vida, me encanta crear cosas nuevas y desarrollar posibles modelos de negocio, crecer con ellos, hacerlos sostenibles y buscar nuevos retos.

Creo que el mercado necesita madurar más aún para facilitar el emprendimiento y ver a los emprendedores como lo que son, potencialmente grandes creadores de empleo y riqueza y con un valor diferencial capaces de atraer talento y retenerlo.

¿Cuáles son los valores de StampyMail?

StampyMail se engloba dentro del grupo de empresas de Workanda conformada actualmente por 9 empresas por el momento.

Como empresarios deberíamos hacernos una pregunta. Si ahora toda la gente que está en la empresa se va, ¿cuánto valdría mi empresa? ¿qué pasaría? Y entonces, ¿dónde reside el valor de la empresa? Nosotros en Workanda creemos que reside en las personas y por eso nuestro foco como grupo está puesto en generar un ecosistema donde cada uno pueda desarrollar todo lo que quiera, es la forma en la que cada uno podrá alcanzar su máximo potencial.

¿Por qué seguir emprendiendo?

La respuesta perfecta sería, ¿porque no? Pero por mi perfil religioso hay una parábola que me toca la fibra en este sentido, la de los talentos, y yo no sé si me dieron 1,3,5 o si estoy en negativo, pero lo que tengo claro es que, si se puede generar trabajos y riqueza, creo que debemos hacerlo, y más con la que está cayendo, además no se me ocurre mejor forma que hacerlo rodeado de buenos profesionales y sobre todo, de buena gente, como la que tengo la suerte de dirigir.