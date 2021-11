El Congreso de CEAJE finaliza con 700 invitados reivindicando que las empresas sí pueden crear felicidad

The People Companies Forum 2021, el evento que aúna la XXII edición del Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y Región Startup, un espacio dedicado a inversores y proyectos empresariales, ha reivindicado que las empresas sí pueden ‘crear felicidad’.

El encuentro, que reunió a más de 700 asistentes durante los dos días en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, ha situado a la Región de Murcia como capital del emprendimiento. Este Foro, impulsado por el Instituto de Fomento, se ha convertido en la mayor cita de networking empresarial que se ha celebrado desde que comenzó la pandemia.

Bajo el lema ¿Pueden las empresas hacernos felices?, emprendedores de éxito, inversores y empresarios de diferentes puntos del país se dieron cita en este congreso que puso el foco en la transformación social y tecnológica que se viene dando en las empresas en los últimos años.

The People Companies Forum 2021 ha contado con la presencia de expertos como Galit Ariel, experta en explorar la interacción entre la tecnología y las personas; o Carlos Marquerie, vicedecano de Relaciones Corporativas e Innovación del IE School of Human Sciences and Technology, entre otros.

El objetivo de este Congreso, no fue otro que el de reunir en un mismo espacio a los emprendedores e inversores de toda España consiguiendo la creación de lazos profesionales entre ellos e impulsando los proyectos de algunas startups españolas.

Además, previamente a la clausura del Congreso, CEAJE tuvo la oportunidad, junto a AJE Región de Murcia, de realizar una entrega de premios, que recayeron sobre las startups Be My Vega y Stay My Way, que participaron en el concurso de pitches en la categoría “Early” y “Grouth” respectivamente.

El foro, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), también ha permitido fortalecer redes de trabajo y aprender de la experiencia de los participantes de las mesas redondas.