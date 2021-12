Ser mujer, emprendedora, y desarrollar tu negocio en el ámbito rural

¿Quién es Inma Herráez?

Inma Herráez es una joven extremeña que lleva viviendo 25 años en un pequeño pueblo de Soria. Se enamoró, se casó y se quedó en San Pedro Manrique (600 habitantes). Tiene en esta localidad a su familia, y ha apostado por el medio rural como forma de vida. Su cabeza inquieta no le deja parar ni un segundo de trabajar y seguir creciendo junto con su empresa.

¿Y por qué Quesería Tierras Altas?

Para llevar a todas partes lo que es Tierras Altas. Nuestra comarca se denomina “Tierras Altas”, no sólo “España vaciada”. Es la forma que tenemos de dar voz a esta zona tan bonita que, poco a poco, ha quedado abandonada.

Y ¿por qué una quesería como negocio?, porque hubo una persona que me enseñó a hacer algo muy bueno, con mucha calidad, y yo quería que todo el mundo pudiera probarlo. Y junto al saber hacer de esta persona, que me enseñó a hacer las cremas, tenemos las ganas y la ilusión de poder comercializar esta marca. Pasito a pasito para convertir esta pequeña marca en una gran marca a nivel nacional, y por qué no, internacional.

La mayoría de gente joven sale de los pueblos para encontrar salidas profesionales, tú te fuiste a un pueblo de Soria a hacerlo, ¿por qué decides quedarte en tu pueblo y no acercarte más a la ciudad?

Me encanta vivir en el pueblo, me encanta educar a mis hijos en el pueblo y en sus valores. Creo que la educación aquí no tiene nada que ver a la de una ciudad. En la ciudad hay más infraestructuras y actividades, pero creo que juega en contra de los niños a la hora de criarse. Mis hijos pueden salir y ser libres. Tienen 9 y 15 años, y conocen perfectamente el campo, los animales y la libertad que les da vivir aquí.

Por eso decidí que mi trabajo estuviera en el pueblo, con la calidad de vida que tenemos y la calidad de vida que da montar una empresa en un pueblo, a pesar de las desventajas que pueda tener.

Como emprendedora en el entorno rural, ¿has encontrado dificultades por el hecho de ser mujer?

Creo que las dificultades que he tenido y tengo, las hubiera tenido siendo mujer o siendo hombre. Tampoco he tenido beneficios, a pesar de que digan que las mujeres en el mundo rural tengan más apoyos. Se supone que lo tengo todo: mujer, madre y emprendedora en el mundo rural, pero no he podido nunca acogerme a ninguna ayuda por el simple hecho de ser mujer y emprendedora en el entorno rural. Por lo tanto, no he tenido beneficios, pero tampoco más dificultades que un hombre.

A pesar de ello, yo sí que trabajo con la idea de apoyar a las mujeres en el entorno rural y por ello he apostado por dar trabajo a mujeres porque creo que afianzan y fijan población. Considero que las mujeres, tanto en el medio rural como fuera de él, seguimos teniendo muchas dificultades para poder conciliar la vida laboral con la personal, por lo que intento brindarles esa oportunidad a mujeres con hijos siempre que puedo. Actualmente, en mi empresa sólo tengo contratadas mujeres. Gracias a ello, hay más niños en la escuela y más vida en el pueblo, ya que hay más familias que pueden vivir aquí.

¿Cuál es la seña de identidad de Quesería Tierras Altas?

La seña de identidad de Quesería Tierras altas es, claramente, las cremas de queso en diferentes formatos respecto a la competencia, pero sobre todo la forma de elaboración y lo naturales y ecológicas que son nuestras cremas. Son cremas de la mayor calidad posible, no añadimos ni colorantes ni conservantes. Desde la elaboración, nuestro producto es totalmente diferente al de nuestra competencia, mucho más natural.

¿Qué diferencia a tu marca del resto de marcas y obradores de fabricación de cremas de queso?

Lo que nos diferencia es el cuidado por la naturaleza, tratamos de ser lo más ecológicos posibles, y cuidar de nuestro entorno. Desde la propia crema, como ya he dicho antes, hasta los envases (de cristal, biodegradables...).

Además, tengo varias patentes: la crema de queso con torrezno de Soria; y también otra patente, que es la primera que hice y la que me abrió las puertas de muchos sitios para poder entrar en un mercado tan competitivo, que es la patente de las mangas “pasteleras” como modelo de utilidad. Con esta segunda patente, la crema de queso va dentro de una manga pastelera directamente para servir, muy orientada a la hostelería, pero también de uso doméstico.

Respecto al producto y su origen, y aunque mi intención es que sea lo más kilómetro cero posible, no siempre lo es. Lo cierto es que es muy complicado en España poder ser ganadero, y mucho menos montar una ganadería, por eso tengo que buscar materias primas que además de ser de calidad puedan llegar hasta aquí, y opto por buscarlas lo más cercanas a mí. Y si no puede ser en propia provincia, las busco en la provincia colindante, y así sucesivamente.

¿Cómo te ves de aquí a 10 años?

Me veo muy estresada, trabajando muchísimo, con mi propia fábrica. Acabamos de adquirir un terreno de 3.000 metros cuadrados para ampliar el actual obrador, y construir nuestra propia fábrica.

Me imagino con una importante plantilla de trabajo, creciendo mucho, y trabajando muchísimo. Viendo los frutos de lo que estamos trabajando y arriesgando ahora. Tenemos que tener claro que cuando uno es autónomo, aunque dé miedo hay que invertir. Hay que sembrar para después recoger.

¿Volverías a emprender?

Volvería a emprender, porque me apasiona mi trabajo. Me encanta estar en mi pueblo, trabajar, ver que doy trabajo y ver en los demás la proyección de la ilusión que yo pongo cuando hago mi trabajo.

En el trabajo es donde más horas pasamos al día, donde más compartimos con los demás, por lo que si tienes un trabajo que te apasione, en el que estás haciendo lo que te gusta y además la empresa sea tuya, estás teniendo mucha suerte. Tengo alma emprendedora, mi cabeza no deja de funcionar, podría haber sido en cualquier sector porque siempre me he visto a mí misma creando mi propio trabajo y trabajando para mí misma, trabajando en mis propias ideas.

¿Cómo ves el emprendimiento en España?

El emprendimiento en España tiene todavía mucho que mejorar. Creo que antes de emprender (y después de haber emprendido), mis expectativas no tienen nada que ver con la realidad que he vivido y estoy viviendo. Hay que ser realista.

Cuando quise emprender, pensé que iba a tener muchos más apoyos y ayudas, porque es lo que te venden, pero la realidad es que el emprendimiento no es un camino de rosas. Las subvenciones que te conceden van muy lentas. Cuando pides una ayuda es porque realmente la necesitas. Por ejemplo, yo pedí una ayuda (no era para emprendedores, sino para mejoras de las infraestructuras) que me concedieron hace 3 años. Estando aprobada y todo en orden, todavía no la he ingresado después de 3 años.

¿Qué le dirías a un emprendedor que esté comenzando con una idea de negocio?

Le diría que no tire la toalla. Que es verdad que hay que trabajar mucho, pero, aunque parezca que no hay recompensa, al final siempre llega. Lo importante es que te guste lo que haces y que creas en ello. Todo lo que venga de fuera, bienvenido sea; pero que no hay que emprender pensando en las ayudas o apoyos del exterior, sino en la capacidad de subsistir y crecer por sí mismo, con tu trabajo y tu lucha por tu proyecto. Y nunca perder la ilusión por no recibir estas ayudas, por eso siempre digo que es mejor no contar con ellas, ya que así te llevas una alegría en lugar de decepciones.

Yo apoyo a todos los que quieran emprender, sobre todo en el medio rural. Y si necesitan ayuda, consejos y apoyo, me van a tener aquí para ayudarles con lo que haga falta.