Redondo Soria arquitectos, la historia de una empresa referente en el sector

Redondo Soria Arquitectos nace en el año 2016, como consecuencia natural del crecimiento de un estudio de arquitectura que comienza en 2002 a manos de Miguel Ángel Redondo.

Javier Redondo, tras cursar sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, vuelve a Cuenca para trabajar para su hermano en 2008, tras lo que, pasa a ser socio de la empresa en 2016 con la creación de Redondo Soria Arquitectos.

Hoy, este estudio de arquitectura se erige como un referente en el sector, trabajando en edificios emblemáticos como las conocidas Casas Colgadas de Cuenca (obra de reforma integral recién terminada) y realizando numerosos proyectos de nueva edificación especialmente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Cuenca.

- ¿QUÉ TE LLEVÓ A EMPRENDER?

En mi caso, tenía claro que quería ser arquitecto desde los 9 años, ahora bien, esa vocación no te lleva necesariamente a ejercerla como empresario.

Por suerte, tuve en mi núcleo familiar claros ejemplos de esfuerzo y sacrificio en el mundo de la empresa, que me mostraron lo duro de la vida empresarial, pero también los beneficios, no sólo económicos, de los éxitos y del trabajo bien hecho.

En mi caso, aunque como a muchos de nosotros, mis padres me dijeron en alguna ocasión aquello de “estudia esta otra cosa” u “oposita que tengas tu vida solucionada hijo…” tuve la suerte de tener el apoyo constante de mi familia para que me esforzase en ser quien quería ser, independientemente de a lo que me quisiera dedicar.

Y es que creo firmemente que el apoyo familiar y de tu entorno es fundamental para poder emprender y para proseguir en tu vida empresarial, puesto que sin un apoyo incondicional de las personas que quieres, es imposible hacer frente a las largas jornadas laborales, el estrés, la pérdida de sueño y a la tensión financiera que todo empresario afronta alguna vez.

- ¿QUÉ DIFICULTADES TE HAS ENCONTRADO EN EL CAMINO?

Las que la mayoría de los empresarios, jóvenes o no, que emprendimos hace unos años.

Te encontrabas con dos hándicaps importantes.

Por un lado, la financiación o acceso a la misma, punto que hoy es mucho más accesible, gracias a subvenciones como las que facilita, por ejemplo, el gobierno regional de Castilla-La Mancha con el Plan Adelante Empresas o la Oficina de Financiación de Ceaje, desde donde se asesora a nuestros jóvenes y se les ayuda para la consecución de ese capital que les permita convertir sus sueños en realidad.

El otro hándicap, que aún hoy perdura, aunque si bien es cierto que se atisban ciertas tendencias hacia su futura desaparición, son los procesos administrativos tan disparatados. Sólo hay que constatar el tiempo que se tarda en crear una empresa en España, o lo que se tarda en obtener una licencia urbanística en casi todos los municipios de nuestro país. ¿Cuántas pequeñas empresas y autónomos han quebrado antes de abrir sus puertas?

- ¿QUÉ IMPORTANCIA HA TENIDO PARA VOSOTROS LA FORMACIÓN?

Absoluta, no sólo como arquitectos, si no como personas y como empresarios. En Redondo Soria Arquitectos estamos en constante formación y evolución.

En mi caso concreto, he seguido cursando másters en el campo artístico (como el estudio de las emociones y las percepciones sensoriales) y en el campo empresarial; de hecho, ahora mismo estoy acabando un MBA sobre dirección de empresa.

- ¿CÓMO OS HA AFECTADO ESTA CRISIS SANITARIA?

Esta crisis nos ha afectado de manera muy diferente a la anterior, cuando éramos un estudio pequeño y para poder subsistir nos adaptamos y comenzamos a hacer pequeñas reformas e Cuenca ante la falta de proyectos de arquitectura.

Hoy, esta crisis sanitaria ha llevado a muchas personas a replantearse su vida, darse cuenta de que sus viviendas no son simples habitáculos donde ir a dormir, sino lugares dónde pasar el tiempo, trabajar, disfrutar,…donde sus hijos crecen y tiene sus primeras vivencias.

Además, nuestra madurez como empresa nos ha permitido mantenernos con trabajo constante durante todo 2020, incluso en los meses más dramáticos, seguimos trabajando gracias al teletrabajo. Hoy, en marzo de 2021 estamos creciendo en más de un 30% respecto a años anteriores.

- ¿CUAL ES LA SEÑA DE IDENTIDAD Y QUE DIFERENCIA A REDONDO SORIA ARQUITECTOS DE OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR?

Claramente, el factor humano que tenemos, hoy, además de nuestro gran equipo técnico, hemos podido crecer gracias a asociaciones estratégicas con otros estudios de arquitectura e ingeniería que nos dan una estructura conjunta de más de 300 personas.

El diseño es nuestra marca la identidad, es el vehículo de emociones y narrativas, vínculos con las personas y sus emociones, convirtiendo un encargo en un valor real tangible e ilusionante, porque tenemos claro que hay que generar emociones; el cliente no tiene que necesitarte, tiene que quererte. Es por ésto, y por la pasión por el trabajo bien hecho, por lo que generamos confianza y seguridad, lo que sin duda es garantía de éxito.