Formar a la nueva generación de líderes digitales, clave para transformar el tejido empresarial español

No os desvelo ningún secreto si os digo que liderar una empresa implica tomar miles de decisiones. Pero resolver si debemos abordar o no la transformación digital de nuestro negocio no es una de ellas. Digitalizarse ha dejado de ser una opción, a menos que estemos dispuestos a afrontar serias consecuencias. Entre ellas, la pérdida de competitividad.

2020 fue clave en este sentido. Según una encuesta de Everis, el 80% de las organizaciones disponían de un plan de transformación digital y el 70% ya lo estaba aplicando, cuando en 2018, solo la mitad disponía de él y apenas la cuarta parte lo estaba ejecutando. En España, la situación no es distinta. Nuestros datos indican que en 2020 el 48% de las Pymes preveía invertir en digitalización como parte de su estrategia empresarial para adaptarse a la ‘nueva normalidad’ y el 40% había adoptado medidas relacionadas durante el confinamiento.

No es de extrañar. Digitalizar nos ayuda a mejorar nuestros procesos, trabajar con información actualizada, evitar tareas innecesarias y errores, tomar mejores decisiones, incrementar la velocidad de respuesta sin mermar la calidad o descubrir nuevos potenciales. En definitiva, gracias a la transformación digital, nuestra empresa es más ágil, rápida, única y, por tanto, resiliente.

Aceptar y aprovechar las disrupciones para crecer

Tal como la define el Gobierno español en su Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, la transformación digital es el “proceso de innovación y cambio en las organizaciones derivado de la integración de tecnologías y servicios digitales”. Un proceso que, tal y como se indica en el documento, impacta en todos los niveles de la organización y, por tanto, requiere de un cambio cultural.

Vosotros, como líderes empresariales que sois, jugáis un papel fundamental en ese cambio cultural. En concreto, vuestra formación. Las barreras de entrada a la transformación digital todavía son importantes y solo podremos derribarlas a través de la capacitación. Y no me refiero solo a la obvia capacitación técnica de los equipos. Estamos en un contexto en el que la cultura empresarial es determinante. Debe adaptarse a esta revolución y para ello, la formación en sensibilización y gestión digital de los tomadores de decisiones es vital. Con los conocimientos adecuados, vosotros seréis agentes del cambio. Un cambio que os beneficiará a vosotros, pero también al conjunto de nuestro país.

Y es que acelerar la digitalización del tejido empresarial español pasa por empoderar a la nueva generación de líderes. No es un camino fácil. Muchos no sabéis por dónde empezar. Ahí es donde entramos nosotros. En Sage queremos acompañaros. Haceros llegar toda nuestra oferta de valor para ofreceros el apoyo que requieren vuestras necesidades de gestión. Y no solo a través de nuestra amplia gama de soluciones, sino también de un aprendizaje que os apoye en la optimización de vuestros negocios. Con esta idea en mente, iniciamos nuestra colaboración con la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) para poner en marcha distintos proyectos relacionados con el conocimiento de las nuevas tecnologías, la transformación digital de las organizaciones y la capacitación en competencias digitales, de los que podrán beneficiarse los más de 18.000 socios de la entidad.

Vivimos tiempos de disrupciones. Pero no debéis verlas únicamente como retos, sino también como oportunidades. Aprovecharlas para crecer depende de vosotros. Sabed que no estáis solos. Sage seremos vuestros aliados en el camino hacia la modernización empresarial.