Digitalización y talento: desafíos para una empresa moderna y competitiva en la era post covid

Hace 1 año y medio, cuando todo el mundo se vio encerrado en sus hogares, las empresas se encontraron con un gran desafío. Necesitaban poner a teletrabajar a todos sus trabajadores desde sus casas y digitalizar sus negocios en el menor tiempo posible. A muchos empresarios les hablaban de términos que ni entendían; “Ponemos una VPN”, “Te subimos a la nube”.

Aunque había muchas empresas preparadas para ello, había otras muchas que no lo estaban. El 85% de las empresas tuvo que realizar alguna acción para que sus empresas fueran operativas desde cualquier lugar del mundo. En aquel momento, se vio el abismo que había entre una empresa digitalizada y otra empresa que no lo estaba. Las empresas que todavía no estaban digitalizadas tuvieron que contratar empresas consultoras que en tiempo récord les ayudasen a preparar sus sistemas y a sus empleados para que pudiesen trabajar desde sus casas. En muchos de estos casos, de forma precaria y dejando de lado la seguridad.

En este proceso de digitalización, las empresas han pasado y están pasando por procesos de transformación de sus organizaciones por parte de consultoras informáticas que reclaman perfiles como programadores, implantadores de soluciones en la nube, especialistas en ciberseguridad, etc., para llevar a cabo estas tareas. Ante el aumento de la demanda por implementar estas soluciones en las empresas, las consultoras se están viendo en la necesidad de incorporar perfiles con una mayor cualificación y realizando acciones formativas entre sus empleados que mejoren sus conocimientos.

Las empresas están en una carrera por la digitalización para ayudar, no solo a facilitar un entorno de trabajo híbrido a sus empleados que permita el trabajo desde la oficina y desde casa, si no a ser más competitivos en un mundo cada vez más global. Por ello, servicios como desarrollo de soluciones a medida, implementar soluciones de ciberseguridad para mantener a salvo los datos de las organizaciones o realizar una migración hacia la nube son los servicios más demandados.

Conviene destacar uno de estos servicios, que es el desarrollo de soluciones a medida, donde los verdaderos protagonistas son los desarrolladores y programadores. En 2020 había una necesidad de unos 900.000 programadores y en este 2021 se espera un crecimiento en la demanda de programadores de un 30%. Cifras que no dejan indiferente a nadie, un sector con una necesidad latente y un crecimiento en servicios exponencial. El mundo de la ciberseguridad en este 2021 ya demanda 29.000 profesionales más para asegurar la información de las organizaciones. La fugaz transformación digital que están sufriendo las empresas provocadas por la COVID-19 hace latente la brecha de talento, la necesidad de incorporar por parte de empresas y por parte de consultoras, a personas especializadas en estos sectores.

Por ello, generado un cambio de modalidad en la forma de trabajo, cabe destacar la necesidad de formar nuevos profesionales para acometer y acelerar la transformación digital de las empresas, personas con talento y sobre todo con lo que ahora se llama “Soft Skills” o habilidades blandas, que permitan disponer de unas altas capacidades de adaptación a los nuevos entornos, resilientes, con capacidad de trabajo en equipo y con una mentalidad de aprendizaje constante. Habilidades y conocimientos que ahondan en la necesidad de preparar a estos profesionales desde el conocimiento, pero más si cabe, desde la potenciación de habilidades como las anteriormente mencionadas que permitan una mayor adaptación a las necesidades cambiantes del mercado.

La necesidad de formar al talento en conocimiento y en habilidades blandas hace que, desde Administraciones Públicas, centros de formación y empresas haya que adaptar la oferta formativa a las necesidades del mercado para ser más competitivos y formar y atraer talento a nuestras organizaciones, permitiendo no tener que comprar el talento fuera de nuestras fronteras.