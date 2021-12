30 años al servicio de los jóvenes empresarios

CEAJE nació en 1991 con el objetivo de representar y defender los intereses de los jóvenes empresarios de España, tratando de crear un ecosistema favorable para el desarrollo de empresas y el enriquecimiento del tejido productivo español.

El pasado miércoles, 15 de diciembre, la Confederación celebró, en el Auditorio de Banco Santander, su XVIII Edición del Premio CEAJE, un evento que contó con la presencia de Su Majestad, Felipe VI, como Presidente de Honor, además de con la participación de personalidades políticas, económicas y empresariales en su apoyo al emprendimiento juvenil.

La gala del 30 Aniversario reconoció la labor de Antonio Garamendi, Presidente de CEOE; Pepe Barroso, expresidente de la Asociación Española de Jóvenes Empresarios y Miguel Garrido, Presidente de CEIM; por su trabajo al frente de la Confederación durante diferentes etapas por las que pasó CEAJE durante estos 30 años.

Además, Lorenzo Amor, Presidente de ATA, también recibió un reconocimiento, en agradecimiento al apoyo que siempre ha mantenido hacia CEAJE, y el trabajo mano a mano entre la Asociación de Trabajadores Autónomos y la Confederación.

José Juan Perez-Tabernero, Director de Relaciones Institucionales del Banco Santander, también recibió una estatuilla por su apoyo constante a CEAJE durante estos treinta años y la facilidad de acceso a la financiación que el Banco Santander ha brindado a los jóvenes empresarios.

Por último, José Luis MartínezA-Almeida, Alcalde de Madrid, subió al escenario a recoger un reconocimiento por su buena gestión durante la pandemia, y su capacidad para mantener la economía de la ciudad a flote.

Todos ellos han dirigido unas palabras de aliento para los jóvenes empresarios de España, empujándolos a seguir emprendiendo y a no darse por vencidos en este camino que han escogido.

José Luis MartínezA-Almeida, Alcalde de Madrid

“Promover un entorno empresarial joven, innovador y seguro es la mejor garantía de futuro para un país. En la ciudad de Madrid creemos que los empresarios son un auténtico motor económico y social, y por eso somos partidarios de ofrecerles un marco atractivo para que puedan desarrollar plena y libremente su talento, con bajos impuestos, estabilidad política y seguridad jurídica.

Los emprendedores, y en especial los más jóvenes, están llamados a liderar la creación de riqueza y empleo, desempeñando un papel fundamental con sus proyectos e inversiones. CEAJE lleva tres décadas potenciando este valioso talento, ayudando a los jóvenes empresarios a ocupar su lugar en la sociedad, orientando e impulsando sus proyectos. Una magnífica labor que merece todo nuestro reconocimiento y colaboración. Muchas felicidades en este 30º aniversario, os animo a seguir trabajando por nuestros jóvenes emprendedores”.









Antonio Garamendi, Presidente de CEOE

“Mucho se puede escribir sobre lo que significa ser empresario, pero sinceramente creo que la esencia de ese sentir se concentra en la figura de los jóvenes que emprenden este camino, tan duro y arriesgado como grato y satisfactorio. Más aún, es obligado decir que también necesario. Porque en estos días de pandemia, si algo ha quedado claro, es que la sociedad y la economía necesita a la empresa como motor. Sin ella, todo se para, con ella todo prospera. Por ello, los jóvenes empresarios son el presente de sus negocios y el futuro de nuestro país. Mi máximo respeto, admiración y buenos deseos para todos ellos. Felicidades a CEAJE por su valioso 30 aniversario”

Pepe Barroso, expresidente de la Asociación Española de Jóvenes Empresarios

“Queridos jóvenes empresarios,

Hace ya más de 30 años que fundé, junto con otros jóvenes y empresarios, la asociación que continúa hoy en día en su lucha por hacer valer y ayudar al emprendedor, que tiene como objetivo e ilusión montar su empresa.

Fue una época, la que presidí la asociación, de mucho trabajo y de concienciar a la gente de que el hecho de ser joven no significa no poder luchar por tu proyecto y ser empresario. Han pasado muchos años, gracias a los presidentes posteriores y sus acertadas gestiones, y ha día de hoy hemos avanzado, pero todavía, debemos seguir pidiendo ayudas al emprendimiento, que no son suficientes, las actuales… Es difícil, antes y ahora, ser emprendedor, pero esa lucha por la creación, de tu empresa, y ser tu propio jefe, es mucho más que motivante, es tu vida.

Os ánimo, que desde jóvenes lo intentéis, ya que es el mejor momento para asumir el riesgo... y seguro que muchos de vosotros, ¡¡tendréis éxito!!









Miguel Garrido, Presidente de CEIM

“Gracias.

A vosotros, jóvenes empresarios que habéis dedicado una buena parte de vuestra vida a poner en marcha y desarrollar un proyecto empresarial. A vosotros, que habéis invertido vuestros ahorros, que os habéis endeudado, apostando por la realización de vuestros sueños.

A vosotros que pasáis muchas noches en vela, y no dedicáis todo el tiempo que la familia y amigos merecen, preocupados por la nómina del próximo mes o el vencimiento de algún pago a proveedores. Gracias a vosotros, nuestra sociedad puede esperar un futuro mejor. GRACIAS”.





Lorenzo Amor, Presidente de ATA

“En tiempos de crisis, surgen los emprendedores.

Lo que quiero compartir con vosotros es que la idea de emprender os dará muchísimas cosas. Lo que os dará el emprendimiento no es simplemente una forma de ganaros la vida. Lo que os dará es una forma de crecer permanentemente, de desarrollaros, de convertiros en mejor persona, de estar siempre en continua formación.

La importancia de servir a los demás, de tener una vida con PASIÓN, a pesar de los obstáculos. Además de todo eso, vosotros contáis con la juventud y las ganas. Claro que hay miedos en la cabeza, miedo al fracaso, miedo a que mi idea no sea buena, miedo a que sea un camino difícil o miedo al riesgo que supone la inversión. Pero en eso consiste el miedo, en superarlo. El éxito no se mide por quien gana más, sino por la capacidad que tenéis de diseñar y crear la manera en la que quieres vivir. En esta casa siempre tendréis las puertas abiertas. Somos vuestro apoyo. Sea cual sea el proyecto, sea de la actividad económica que sea”.

José Juan Perez-Tabernero, Director de Relaciones Institucionales del Banco Santander

“Hace ya más de 30 años, pronuncié la frase: “En España no sobran 3 millones de parados, lo que faltan son 500.000 jóvenes empresarios capaces de crearse su propio puesto de trabajo y generar empleo para los demás.

Hoy, cuando el paro juvenil alcanza cifras escandalosamente elevadas, esta afirmación cobra especial valor y muestra el camino hacia la recuperación y la cohesión social. España necesita jóvenes, valientes y creativos, que dejen de lamentarse inútilmente y pasen a la acción para afrontar los atractivos y difíciles desafíos que implica crear y desarrollar una empresa. Ser empresario es un ilusionante ejercicio de responsabilidad y de solidaridad. Jóvenes empresarios… ¡¡os necesitamos!!