Amor… en tiempos de guerra

Que los tiempos están cambiando, no cabe duda. Sobre esto reflexionaba en el otro día mientras charlaba con algunos compañeros de CEAJE. La forma que tenemos de entender el mundo dista mucho de la que teníamos hace tan solo unos años atrás. No sólo la pandemia, la convulsión política mundial, la guerra de Ucrania, los nuevos modelos de negocio basados en la digitalización, como pueden ser las criptomonedas o los NFT, hacen que nuestra visión global esté sometida a muchos inputs y que, por consiguiente, tanto nuestra visión como la del resto de personas esté distorsionada.

La clave de comunicar estratégicamente

Lo más importante en un proyecto es el propósito en sí, el trabajo realizado y los logros y aprendizajes que nos encontramos por el camino, pero en segundo lugar y muy cerca del primer ítem está la comunicación. Esto lo estamos viendo muy claramente en la invasión de Ucrania. El Kremlin se ha afanado en cortar cualquier vía de comunicación que pueda generar un pensamiento crítico y, por otro lado, el manejo táctico de la comunicación se ha convertido en una de las principales armas que Zelenski, presidente ucraniano, muy acertadamente, ha utilizado para movilizar al mundo en este conflicto.

Comunicación tradicional y online

Antes, cuando éramos pequeños, veíamos el parte a medio día con la familia para saber qué estaba pasando. Algunos, cómo yo, sólo en dos cadenas de televisión. Sin embargo, ahora tenemos infinidad de formas en las que podemos consumir información y entretenimiento. Diferentes cadenas de televisión y medios escritos, redes sociales de distinta índole y videos que pueden ser grabados al más puro estilo Youtube o en directo, como puede ser Twich. En todos los canales, además tienes infinitas opciones para poder informarte o simplemente armar tus argumentos. Este fenómeno lo que ha hecho es conseguir que la información se diluya y es por eso por lo que, para cualquier proyecto, usar una comunicación efectiva y coherente, se ha convertido es una necesidad imperiosa.

Un nuevo modelo de organización

CEAJE es la organización joven empresarial más importante de nuestro país, con grandes lazos con Europa, a través de Yes for Europe y con Latam a través de FIJE. Una organización viva que se va regenerando e incluyendo nuevos conceptos que representan a la juventud empresaria, y es por esto por lo que, hemos entendido la importancia que debe tener la comunicación en este momento y en este contexto. Para ello, hace unas semanas, mis compañeros y compañeras me regalaron la posibilidad de liderar, desde el cariño y la cocreación, la comunicación, los mensajes y la estética a través de la Secretaría de Comunicación Nacional. Siento vértigo, pero estoy ilusionado y esperanzado.

Conectar con las nuevas generaciones

A nadie se le esconde que vivimos en España, un mal sitio para emprender, porque a pesar de invertir cantidades ingentes en políticas de emprendimiento, tratamos fatal a nuestras empresas y esa es la peor propaganda que podemos hacer para que la gente se lance. Es nuestra responsabilidad como organización conectar con las nuevas generaciones, animarlos a que den un paso al frente y construyamos, en equipo, un país que genera valor añadido. Sabemos que esto no será fácil, pero asumimos el reto, porque será la única forma de devolverle la esperanza a la juventud.

Queremos contar historias

Necesitamos contar las impresionantes historias de la gente que forma parte de las AJEs, de sus éxitos y fracasos. Humanizar la figura del empresario para generar afecto y, desde la pedagogía, contar nuestras realidades, nuestra soledad y falta de cariño en general por parte de las administraciones y, por consiguiente, de la sociedad. Es el momento de hacerlo, ¿por qué no contarle a la gente nuestra forma de entender y comprender? Sólo de esta manera podremos ser verdaderamente revolucionarios y útiles a la sociedad.

La política de los cuidados

Estar en esta organización ha sido para mi un gran aprendizaje y un impulso. La ventaja que tiene la existencia CEAJE, es que, con este nuevo modelo de organización, la juventud empresaria tenemos a donde acudir, un lugar donde se nos brinda apoyo, cuidado y, sobre todo, donde la competitividad torticera y mal intencionada, ha dado paso al compañerismo, o lo que es lo mismo, la política de cuidados que debe primar dentro de la Confederación. No existe mayor alegría que ver como compañeras y compañeros logran grandes éxitos y me dejan compartir el camino con ellos. Por esto, en el mundo tan convulso en el que vivimos, me siento muy afortunado de estar aquí y de poder contárselo al mundo.

Es posible que no todo el mundo piense como yo, y no pasa nada, que aún no entiendan que unidos estamos más fuertes, porque estoy convencido de que la solución para convertir a CEAJE en un referente entre la juventud, es practicar amor… en tiempos de guerra.