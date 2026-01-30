La regularización de migrantes permitirá 70.000 nuevas altas de autónomos: "Quieren ser empresarios, montar un equipo de fontaneros y progresar en la vida"

La asociación de trabajadores por cuenta propia, UPTA, ha estimado que la regularización de inmigrantes que estudia el Gobierno podría suponer hasta 70.000 nuevas altas de autónomos. Este dato implicaría que casi el 15 % del medio millón de personas que podrían beneficiarse de la medida se inscribirían para trabajar por cuenta propia, un hecho que desde la asociación destacan por su impacto positivo en el mercado laboral. La medida es vista como beneficiosa para el país.

Este ha sido uno de los temas analizados en el programa La Linterna de la cadena COPE, donde la directora de Mediodía COPE y experta económica, Pilar García de la Granja, ha valorado esta posibilidad. En su análisis, De la Granja ha subrayado que hay muchísima gente inmigrante que quiere trabajar y que ve en el emprendimiento una vía para su desarrollo, afrontando así el gran reto de la integración.

Quieren ser empresarios, montar un equipo de fontaneros y progresar en la vida"

La experta ha señalado que muchas de estas personas no solo aspiran a cubrir los empleos que los españoles no quieren, sobre lo que ya se ha pronunciado el economista Miguel Ángel García, sino que su ambición va más allá. Según sus palabras, "Quieren ser empresarios, montar un equipo de fontaneros y progresar en la vida".

Alamy Stock Photo Una trabajadora doméstica migrante protesta por documentos y regulaciones sosteniendo una pancarta.

La recuperación de los oficios tradicionales

García de la Granja también ha puesto el foco en la necesidad de recuperar oficios tradicionales que se han ido perdiendo, como poceros, ebanistas o escayolistas. "Verdad que tú no has oído hablar en mucho tiempo de poceros? Pues hacen falta poceros en los pueblos", ha comentado. En este sentido, ha destacado como ejemplo la creación de la Escuela Superior de los Oficios en Copenhague para recuperar la excelencia en los oficios de toda la vida.

Es una fuente no solo de ingresos, sino absolutamente necesaria para mantener los países"

En su opinión, este tipo de profesiones son fundamentales para el sostenimiento del país. Ha afirmado que la recuperación de estos trabajos es clave, ya que suponen "una fuente, no solo de ingresos, sino absolutamente necesaria para para mantener los países".

(EPA) EFE GRAFCAT5952. BADALONA (BARCELONA), 19/12/2025.- El centenar de migrantes acampados en una plaza junto al antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) desalojado el pasado miércoles por los Mossos d'Esquadra han comenzado a recoger sus pertenencias y abandonar el lugar, después de que la Guardia Urbana les haya emplazado a retirarse. EFE/Alejandro Garcia

Esta visión rompe con el estereotipo de que la población migrante únicamente se dedica a cubrir puestos de baja cualificación. La capacidad de emprendimiento y la ambición por establecer negocios propios, como un equipo de fontaneros, evidencia un deseo de crecimiento y una contribución más profunda a la estructura económica del país. Se trata de un colectivo que no solo busca un empleo, sino que aspira a generar riqueza y nuevos puestos de trabajo, favoreciendo un modelo de integración laboral y social más completo.

La necesidad de profesionales en oficios manuales es una realidad palpable en muchos sectores de la economía española. La falta de relevo generacional en oficios tradicionales como ebanistas, poceros o escayolistas ha creado un vacío que la mano de obra local no consigue cubrir. La propuesta de formar y aprovechar el talento de la población migrante en estas áreas, como se ha hecho en otros lugares de Europa, se presenta como una solución práctica y eficaz ante la escasez de mano de obra cualificada en estas profesiones.

Por tanto, la regularización no solo responde a una cuestión de derechos y justicia social, sino que también se alinea con una necesidad estratégica del mercado laboral español. Permitir que estas personas trabajen por cuenta propia podría ser un impulso clave para la reactivación de sectores esenciales y para garantizar la continuidad de servicios que, de otra forma, correrían el riesgo de desaparecer. La contribución de los nuevos autónomos se convierte así en un pilar fundamental para el sostenimiento y progreso del tejido productivo.